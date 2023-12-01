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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Омония
Отеллос Афиену - Омония: обзор матча 01 декабря 2023
Отеллос Афиену
01.12.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
1 : 2
Завершен
Омония
37'
C. Popescu
45+7'
Я. Кусулос
59'
С. Алиум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Омония
90'
+4
Желтая карточка
С. Алиум
87'
Желтая карточка
А. Франссон
86'
Замена
А. Ланг
️️️️
К. Ансарифард
Замена
A. Jaso Zunzarren
️️️️
C. Kastanas
81'
Замена
P. Panagiotou
️️️️
M. Šuto
81'
Замена
L. Brambilla
️️️️
H. Oueslati
81'
73'
Замена
А. Франссон
️️️️
Р. Безус
Замена
I. Sangaré
️️️️
C. Popescu
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
С. Алиум
51'
Желтая карточка
Х. Харалампус
Замена
M. N'Diaye
️️️️
B. Anang
46'
46'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Я. Кусулос
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
Я. Кусулос
Желтая карточка
L. Ramos
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
C. Popescu
37'
Желтая карточка
B. Anang
33'
30'
Замена
П. Псалтис
️️️️
А. Мэтьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
9
Marijan Šuto
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
2-1-3
43
3
Янсен
15
8
82
22
Стамулис
9
3-2-2-1-2
40
Фабиано
5
Кулибали
5
Панайоту
31
Кусулос
2
Мэтьюз
6
Сиприано
19
Бачиру
90
Безус
10
Семеду
17
Алиум
17
Ансарифард
9
1
1
9
15
5
5
15
12
12
17
Ансарифард
26
Ланг
26
Ланг
17
Ансарифард
2
Мэтьюз
17
Псалтис
17
Псалтис
2
Мэтьюз
90
Безус
7
Франссон
7
Франссон
90
Безус
31
Кусулос
8
Харалампус
8
Харалампус
31
Кусулос
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Омония
6
G. Christodoulou
ЦП
1
Dimitris Tziakouris
ВР
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
6
G. Christodoulou
ЦП
1
Dimitris Tziakouris
ВР
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Отеллос Афиену - Омония
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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