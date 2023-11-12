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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - АЕЗ Закакиу
Отеллос Афиену - АЕЗ Закакиу: обзор матча 12 ноября 2023
Отеллос Афиену
12.11.2023, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
2 : 1
Завершен
АЕЗ Закакиу
63'
C. Popescu
90'
C. Popescu
26'
Y. Castro (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - АЕЗ Закакиу
90'
+3
Желтая карточка
F. Mabani
Замена
C. Kastanas
️️️️
H. Oueslati
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
C. Popescu
90'
Желтая карточка
E. Nardini
83'
Замена
M. N'Diaye
️️️️
A. Jaso Zunzarren
77'
Замена
L. Brambilla
️️️️
L. Ramos
77'
66'
Замена
A. Christou
️️️️
A. Frangos
ГОЛ! 1:1!
C. Popescu
63'
Замена
C. Popescu
️️️️
G. Katsiatis
59'
Замена
J. L. Garcia Perez
️️️️
K. Kyriakou
58'
48'
Пенальти не реализован!
Y. Castro
46'
Замена
F. Mabani
️️️️
J. Ruíz
33'
Желтая карточка
J. Ruíz
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Y. Castro
Желтая карточка
M. Šuto
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
13
Дельмиру
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
2-1-4
43
3
Янсен
5
8
22
Стамулис
14
9
82
4-3-3
99
27
2
33
13
Дельмиру
23
10
30
14
26
17
15
15
16
16
27
8
8
27
23
33
33
23
Остались в запасе
Отеллос Афиену
АЕЗ Закакиу
6
G. Christodoulou
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
6
G. Christodoulou
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Статистика матча Отеллос Афиену - АЕЗ Закакиу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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