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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Отеллос Афиену
Неа Саламис Фамагуста - Отеллос Афиену: обзор матча 07 января 2024
Неа Саламис Фамагуста
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
3 : 2
Завершен
Отеллос Афиену
24'
M.
76'
A. Frangos
84'
A. Frangos
63'
H. Oueslati
82'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Отеллос Афиену
90'
+2
Желтая карточка
М. Дуриш
86'
Желтая карточка
P. Panagiotou
86'
Замена
M. Šuto
️️️️
H. Oueslati
ГОЛ! 3:2!
A. Frangos
84'
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Дуриш
ГОЛ! 2:1!
A. Frangos
76'
70'
Желтая карточка
C. Popescu
Замена
Р. Джанга
️️️️
M.
68'
65'
Замена
C. Popescu
️️️️
K. Kyriakou
63'
ГОЛ! 1:1!
H. Oueslati
Замена
A. Frangos
️️️️
V. Fernandez
60'
53'
Желтая карточка
К. Стамулис
Замена
П. Конате
️️️️
S. Leuko
46'
45'
+7
Желтая карточка
G. Christodoulou
44'
Замена
G. Christodoulou
️️️️
B. Anang
ГОЛ! 1:0!
M.
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Miguelito
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
3-4-3
1
6
Даткович
78
22
Сержиу
8
80
30
16
Бехарано
10
25
24
1-1-5
1
3
Янсен
8
33
82
57
Дуриш
7
Пич
22
Стамулис
10
23
23
10
24
22
Конате
22
Конате
24
8
32
Джанга
32
Джанга
8
82
6
6
82
9
9
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Отеллос Афиену
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
69
Andreas Mallouri
ВР
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
69
Andreas Mallouri
ВР
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Отеллос Афиену
5
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Chatzigeorgiou, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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