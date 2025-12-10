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Вторая Лига Б группа 3
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Квант
Новости
€ 125 тыс
Квант - новости команды
Обнинск
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Труд
Сайт:
http://kvant.futbol/
Тренер:
Олег Морозов
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Клуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
1 сентября
1
Трансляция
«Квант» – «Рязань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Аршавин пристыдил команду Второй лиги после поражения от медиаклуба
2025.08.06 08:56
2
Фото
Фото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
2025.08.06 00:05
4
Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»
2025.08.05 21:20
2
Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке
2025.08.05 20:40
1
FONBET Кубок России. «Амкал» с блогерами в составе прошел «Квант»
2025.08.05 19:55
Видео
Блогер Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке
2025.08.05 18:23
Фото
Wylsacom, The Limba и другие блогеры попали в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка
2025.08.05 16:24
2
«Амкал» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.04 09:39
Стало известно, сможет ли блогер Wylsacom сыграть в Кубке России по состоянию здоровья
2025.08.03 14:29
Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России
2025.07.10 15:58
5
Прогноз на точный счeт матча «Строгино» – «Квант»: Вторая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:41
Прогноз на точный счeт матча «Квант» – «Арсенал-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:06
Прогноз на точный счет матча «Динамо СПб» – «Квант»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:36
Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Квант»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 12:02
«Салют» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 13:37
Видео
Российский футболист арестован по подозрению в убийстве
2024.11.29 14:13
3
«Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:29
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Соперники медийных клубов в 1-м раунде Фонбет Кубка России
2024.07.15 12:21
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
2023.07.14 22:20
Видео
Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА
2019.04.06 16:16
2
Команда ПФЛ заполняет стадион на 85%. Зарплата игроков – 8 тысяч
2018.09.11 12:14
12
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