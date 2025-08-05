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Известный комик пошутил про свой дебют за «Амкал» в Кубке

5 августа 2025, 20:40
1

Комик Роман Косицын поделился впечатлениями от своего дебюта за «Амкал».

Медийная команда сегодня обыграла «Квант» (3:1) в первом раунде FONBET Кубка России Пути регионов.

– Теперь у вас есть страница на Transfermakt.

– Да, это будет самая мертвая страница на сайте за всю историю, но она будет.

– Как вам игра в Кубке?

Это очень крутой опыт. Понятно, что к тому, что это случилось привела череда случайностей. Но я до 15 лет занимался, выпал такой шанс, я не мог от него отказались. Это мэтч истории. Арка длиной в 26 лет. Очень тяжело, но если брать то, что я загадывал до матча, то, блин, вообще. Суперопыт! Невероятно!

– Как оцените «Квант»?

– Не мне говорить, потому что основные дела делала основа. Я так – на подтанцовке. Не мне судить. Но доминации с их стороны точно не было. А в начале первого тайма, как говорят в боксе, потрясены. Гол Парадеевича – офигеть просто!

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Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Россия. Кубок Квант Амкал
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Какой кубок такие и футболисты
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