Блогер Wylsacom со второй попытки прошел медобследование для игры в Кубке России

Блогер Валентин Петухов [Wylsacom] прошел углубленное медицинское обследование для участия в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Квантом» со второй попытки. В первый раз он не прошел УМО из-за повышенного давления.
40-летний Wylsacom также является президентом «Эгриси».
- Ранее УМО прошли рэпер The Limba, блогеры Вячеслав Морозов и Андрей Глазунов, продюсер Олег Титов, комики Фил Воронин и Роман Косицын, стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс и экс-звезда «Амкала» Прокоп, которые тоже должны принять участие во встрече.
- Матч «Амкал» – «Квант» пройдет 5 августа в Красногорске.
Источник: телеграм-канал El Classico band