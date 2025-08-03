Блогер Wylsacom со второй попытки прошел медобследование для игры в Кубке России

Блогер Валентин Петухов [Wylsacom] прошел углубленное медицинское обследование для участия в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Квантом» со второй попытки. В первый раз он не прошел УМО из-за повышенного давления.

40-летний Wylsacom также является президентом «Эгриси».