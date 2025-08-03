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  • Блогер Wylsacom со второй попытки прошел медобследование для игры в Кубке России

Блогер Wylsacom со второй попытки прошел медобследование для игры в Кубке России

Сегодня, 14:29

Блогер Валентин Петухов [Wylsacom] прошел углубленное медицинское обследование для участия в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Квантом» со второй попытки. В первый раз он не прошел УМО из-за повышенного давления.

40-летний Wylsacom также является президентом «Эгриси».

  • Ранее УМО прошли рэпер The Limba, блогеры Вячеслав Морозов и Андрей Глазунов, продюсер Олег Титов, комики Фил Воронин и Роман Косицын, стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс и экс-звезда «Амкала» Прокоп, которые тоже должны принять участие во встрече.
  • Матч «Амкал»«Квант» пройдет 5 августа в Красногорске.

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Источник: телеграм-канал El Classico band
Россия. Кубок Медиафутбол Квант Амкал
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