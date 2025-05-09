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Квант - Ротор-2: прогноз на матч 21 тур Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 – 10 мая

09 мая 2025 12:09
Квант - Ротор-2
10 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
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5.8
очный счёт 2:0 в пользу «Ротор-2»
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10 мая в Волгограде пройдeт матч Второй лиги Б, где «Ротор-2» примет «Квант». Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе и идут в верхней части таблицы, в то время как гости переживают глубокий кризис и замыкают турнирную таблицу. Матч обещает быть односторонним по сценариям, но фактор давления на фаворита может добавить интригу и борьбу за каждый эпизод.

«Ротор-2»

После 6 туров «Ротор-2» занимает 8-е место с 9 очками. Команда показывает отличную форму и не проигрывает уже 4 матча подряд, демонстрируя стабильность как в атаке, так и в защите. За последние 5 игр команда забила 8 голов (1.60 в среднем за матч) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Особенно стоит отметить атакующую серию: «Ротор-2» отличался в 13 из 15 последних матчей, что подтверждает высокий уровень реализации моментов. Команда уверена в себе на своeм поле и регулярно создаeт давление с первых минут.

«Квант»

«Квант» после 6 туров набрал всего 3 очка и занимает последнее место. Команда не выигрывает уже 8 матчей подряд и испытывает огромные проблемы в атаке и обороне. За последние 5 игр было пропущено 14 мячей (в среднем 2.80 за игру), а забито всего один гол (0.20 за игру). Отдельно стоит отметить, что «Квант» не забивал в 7 из 9 последних матчей, что серьeзно снижает шансы на успех в предстоящей игре. Главная задача команды – укрепить оборону и попытаться сыграть на контратаках, однако слабая реализация мешает переломить ситуацию.

Факты о командах:

«Ротор-2»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.20 – пропущенных (последние 5 игр).

«Квант»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах.
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.
  • В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 2.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Квант
2 : 2
10.05.2025
Ротор-2

Прогноз на матч «Ротор-2» – «Квант»

«Ротор-2» находится в хорошей форме и стабильно забивает, что делает их фаворитом этого матча. «Квант» же продолжает буксовать и показывает крайне слабую игру в атаке, наряду с уязвимой обороной. Учитывая статистику и текущее состояние команд, ожидается уверенная победа хозяев. Высока вероятность, что гости вновь не смогут отличиться, а «Ротор-2» реализует свои моменты. Прогнозируется матч с преимуществом хозяев и минимальной угрозой их воротам.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ротор-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ротор-2» – коэффициент 5.80
  • Победа «Ротор-2» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10
  • «Квант» не забьeт – коэффициент 1.85

5.8
очный счёт 2:0 в пользу «Ротор-2»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Ротор-2 Квант
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