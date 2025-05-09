10 мая в Волгограде пройдeт матч Второй лиги Б, где «Ротор-2» примет «Квант». Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе и идут в верхней части таблицы, в то время как гости переживают глубокий кризис и замыкают турнирную таблицу. Матч обещает быть односторонним по сценариям, но фактор давления на фаворита может добавить интригу и борьбу за каждый эпизод.

«Ротор-2»

После 6 туров «Ротор-2» занимает 8-е место с 9 очками. Команда показывает отличную форму и не проигрывает уже 4 матча подряд, демонстрируя стабильность как в атаке, так и в защите. За последние 5 игр команда забила 8 голов (1.60 в среднем за матч) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Особенно стоит отметить атакующую серию: «Ротор-2» отличался в 13 из 15 последних матчей, что подтверждает высокий уровень реализации моментов. Команда уверена в себе на своeм поле и регулярно создаeт давление с первых минут.

«Квант»

«Квант» после 6 туров набрал всего 3 очка и занимает последнее место. Команда не выигрывает уже 8 матчей подряд и испытывает огромные проблемы в атаке и обороне. За последние 5 игр было пропущено 14 мячей (в среднем 2.80 за игру), а забито всего один гол (0.20 за игру). Отдельно стоит отметить, что «Квант» не забивал в 7 из 9 последних матчей, что серьeзно снижает шансы на успех в предстоящей игре. Главная задача команды – укрепить оборону и попытаться сыграть на контратаках, однако слабая реализация мешает переломить ситуацию.

Факты о командах:

«Ротор-2»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в 13 из 15 последних матчей.

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.20 – пропущенных (последние 5 игр).

«Квант»

Не выигрывает в 8 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

В среднем 0.20 гола за матч в атаке, 2.80 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур Квант 2 : 2 Ротор-2

Прогноз на матч «Ротор-2» – «Квант»

«Ротор-2» находится в хорошей форме и стабильно забивает, что делает их фаворитом этого матча. «Квант» же продолжает буксовать и показывает крайне слабую игру в атаке, наряду с уязвимой обороной. Учитывая статистику и текущее состояние команд, ожидается уверенная победа хозяев. Высока вероятность, что гости вновь не смогут отличиться, а «Ротор-2» реализует свои моменты. Прогнозируется матч с преимуществом хозяев и минимальной угрозой их воротам.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ротор-2».

Рекомендованные ставки: