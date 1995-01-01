Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|14:00
|Квант
|1:0
|Строгино
|21 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Квант
|2:1
|Арсенал-2
|20 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Квант
|5:1
|Авангард
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Рязань
|1:1
|Квант
|18 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Квант
|1:0
|Пересвет
|17 тур
|19 октября, среда
|15:30
|Родина-2
|1:0
|Квант
|16 тур
|15 октября, суббота
|15:00
|Квант
|0:2
|Динамо Бр
|15 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Сахалинец
|4:1
|Квант
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|07:00
|Сахалин
|1:0
|Квант
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|18:00
|Металлург Л
|3:0
|Квант
|12 тур
|22 сентября, четверг
|16:00
|Квант
|0:1
|Спартак Т
|11 тур
|17 сентября, суббота
|14:00
|Арсенал-2
|5:0
|Квант
|10 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Авангард
|2:1
|Квант
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Квант
|1:0
|Рязань
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|14:00
|Пересвет
|3:2
|Квант
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Квант
|0:5
|Родина-2
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Динамо Бр
|2:1
|Квант
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Квант
|0:2
|Сахалинец
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Квант
|2:0
|Сахалин
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Квант
|1:1
|Металлург Л
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Спартак Т
|4:2
|Квант
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|13:00
|Строгино
|1:1
|Квант