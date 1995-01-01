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    Квант - результаты

    Город Обнинск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://kvant.futbol/
    Стадион Труд
    Тренер Олег Морозов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Квант 1:0 Строгино
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Квант 2:1 Арсенал-2
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Квант 5:1 Авангард
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 16:00 Рязань 1:1 Квант
    18 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Квант 1:0 Пересвет
    17 тур
    		19 октября, среда 15:30 Родина-2 1:0 Квант
    16 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Квант 0:2 Динамо Бр
    15 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Сахалинец 4:1 Квант
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 07:00 Сахалин 1:0 Квант
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 18:00 Металлург Л 3:0 Квант
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Квант 0:1 Спартак Т
    11 тур
    		17 сентября, суббота 14:00 Арсенал-2 5:0 Квант
    10 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Авангард 2:1 Квант
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Квант 1:0 Рязань
    8 тур
    		28 августа, воскресенье 14:00 Пересвет 3:2 Квант
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Квант 0:5 Родина-2
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Динамо Бр 2:1 Квант
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Квант 0:2 Сахалинец
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Квант 2:0 Сахалин
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Квант 1:1 Металлург Л
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Спартак Т 4:2 Квант
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 13:00 Строгино 1:1 Квант
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