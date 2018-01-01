Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
19
2
2
48
13
35
59
23
18
2
3
40
12
28
56
22
12
7
3
37
12
25
43
23
13
4
6
43
32
11
43
23
13
3
7
40
22
18
42
23
12
5
6
44
28
16
41
23
12
4
7
42
32
10
40
23
9
4
10
41
37
4
31
23
8
6
9
29
32
-3
30
23
8
4
11
29
36
-7
28
23
7
3
13
31
41
-10
24
22
7
2
13
23
43
-20
23
23
6
5
12
26
42
-16
23
23
4
2
17
15
37
-22
14
23
2
8
13
20
46
-26
14
23
1
3
19
22
65
-43
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
10
1
0
26
8
18
31
12
9
1
2
17
6
11
28
12
8
2
2
19
13
6
26
11
7
2
2
19
9
10
23
10
6
1
3
19
10
9
19
10
5
3
2
14
6
8
18
12
5
2
5
19
18
1
17
12
5
2
5
23
20
3
17
12
5
1
6
15
17
-2
16
12
4
3
5
24
17
7
15
12
4
2
6
16
17
-1
14
12
4
2
6
17
20
-3
14
11
3
3
5
10
19
-9
12
12
1
5
6
12
26
-14
8
11
1
1
9
14
35
-21
4
11
1
1
9
6
19
-13
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
1
2
22
5
17
28
11
9
1
1
23
6
17
28
12
7
4
1
23
6
17
25
13
7
2
4
21
12
9
23
11
7
2
2
19
12
7
23
12
5
3
4
25
19
6
18
11
5
2
4
24
19
5
17
11
5
1
5
17
20
-3
16
11
4
2
5
12
16
-4
14
11
3
4
4
10
14
-4
13
12
3
2
7
16
23
-7
11
12
3
1
8
9
18
-9
10
11
3
1
7
15
24
-9
10
10
2
1
7
8
26
-18
7
11
1
3
7
8
20
-12
6
12
0
2
10
8
30
-22
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире