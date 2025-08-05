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Игрок «Амкала» сделал смелое обещание: «Придется вести»

Вчера, 21:20
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Футболист «Амкала» The Limba пообещал «отвести игроков в дрочильню», если не сделает дубль в матче FONBET Кубка России с «Квантом».

Рэп-исполнитель вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями. «Амкал» победил со счетом 3:1.

– Ты обещал отвести в дрочильню всех, кто был на шоу «Стол» если не сделаешь дубль.

– Придется вести. Все, кто был на «Столе» – пойдем. Но я постою в сторонке, потому что я женат.

– Приведешь и уйдешь?

– Не, посмотрю (смеется).

– Почему не удалось забить?

– Рано ушел, так бы смог. Отвечаю, смог бы. По игре только сориентировался, начал щупать, понимать, что как делать. Заменили, значит так нужно было, но я мог дальше.

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Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Россия. Кубок Квант Амкал
Комментарии (2)
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Medved2468
1754422099
Господи... А ведь раньше мы были самой читающей нацией в мире. А теперь что? Ни культуры, ни образования у людей. Срамота!
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САДЫЧОК
1754423684
Дичь! Кто все эти люди?
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