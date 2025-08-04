Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Амкал» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.95

04 августа 2025 9:36
Амкал - Квант
05 авг. 2025, вторник 18:00 | Россия. Кубок, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Амкала»
Сделать ставку

5 августа в 1-м раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды из медийной и профессиональной среды – «Амкал» и «Квант». Несмотря на нестабильные результаты обоих клубов в последних матчах, это противостояние вызывает интерес благодаря высокой вероятности открытого футбола. Обе команды пропускают много, но имеют потенциал для результативной игры.

«Амкал»

Клуб, сформированный на базе блогеров и бывших футболистов, активно участвует в турнирах FONBET Кубка России, где уже не раз удивлял более статусных соперников. Однако текущая форма оставляет желать лучшего: 3 поражения подряд, включая крупные неудачи против «ЦСКА» (0:4) и «Краснодара» (1:6). В 5 последних играх команда пропустила 12 мячей, при этом забила только 5. Средние показатели также неутешительные – 1.00 забитого и 2.40 пропущенного за игру. Тем не менее, в матчах против соперников уровня «Кванта» «Амкал» показывает более уверенную игру, особенно при хорошем настрое болельщиков и поддержке медийной аудитории.

«Квант»

Калужская команда находится в ещe более сложной ситуации. «Квант» проиграл 6 матчей подряд, пропустив за этот отрезок 15 мячей. В среднем – 2.40 пропущенных и всего 0.40 забитых за игру. Атака практически не работает: команда не забила ни одного гола в 3 из 5 последних встреч, а оборона регулярно допускает позиционные ошибки. Единственное преимущество – более высокая игровая практика за счeт регулярных матчей Второй лиги, но на фоне столь затяжного кризиса форма коллектива вызывает сомнения.

Факты о командах:

«Амкал»

  • 3 поражения подряд
  • В среднем: 1.00 забитого, 2.40 пропущенного за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Последняя победа в Кубке – над «Космосом» 2:1

«Квант»

  • 6 поражений подряд
  • В среднем: 0.40 забитого, 2.40 пропущенного за матч
  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • Лишь 2 гола в последних 5 встречах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант

Прогноз на матч «Амкал» – «Квант»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но «Амкал» выглядит предпочтительнее за счeт более активной игры в атаке и опыта выступлений против сильных соперников. «Квант» же не просто проигрывает, а почти полностью лишeн угрозы впереди. При этом обе команды много пропускают, что открывает простор для ставки на результативный матч. В такой игре важно и эмоциональное преимущество, которое, скорее всего, будет на стороне «Амкала» – благодаря домашнему статусу и поддержке фанатов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Амкала» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.88
  • Индивидуальный тотал «Кванта» меньше 0.5 – коэффициент 2.10

1.95
Победа «Амкала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Квант Амкал
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 