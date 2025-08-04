5 августа в 1-м раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды из медийной и профессиональной среды – «Амкал» и «Квант». Несмотря на нестабильные результаты обоих клубов в последних матчах, это противостояние вызывает интерес благодаря высокой вероятности открытого футбола. Обе команды пропускают много, но имеют потенциал для результативной игры.

«Амкал»

Клуб, сформированный на базе блогеров и бывших футболистов, активно участвует в турнирах FONBET Кубка России, где уже не раз удивлял более статусных соперников. Однако текущая форма оставляет желать лучшего: 3 поражения подряд, включая крупные неудачи против «ЦСКА» (0:4) и «Краснодара» (1:6). В 5 последних играх команда пропустила 12 мячей, при этом забила только 5. Средние показатели также неутешительные – 1.00 забитого и 2.40 пропущенного за игру. Тем не менее, в матчах против соперников уровня «Кванта» «Амкал» показывает более уверенную игру, особенно при хорошем настрое болельщиков и поддержке медийной аудитории.

«Квант»

Калужская команда находится в ещe более сложной ситуации. «Квант» проиграл 6 матчей подряд, пропустив за этот отрезок 15 мячей. В среднем – 2.40 пропущенных и всего 0.40 забитых за игру. Атака практически не работает: команда не забила ни одного гола в 3 из 5 последних встреч, а оборона регулярно допускает позиционные ошибки. Единственное преимущество – более высокая игровая практика за счeт регулярных матчей Второй лиги, но на фоне столь затяжного кризиса форма коллектива вызывает сомнения.

Факты о командах:

3 поражения подряд

В среднем: 1.00 забитого, 2.40 пропущенного за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Последняя победа в Кубке – над «Космосом» 2:1

«Квант»

6 поражений подряд

В среднем: 0.40 забитого, 2.40 пропущенного за матч

Пропускает в 15 матчах подряд

Лишь 2 гола в последних 5 встречах

Прогноз на матч «Амкал» – «Квант»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но «Амкал» выглядит предпочтительнее за счeт более активной игры в атаке и опыта выступлений против сильных соперников. «Квант» же не просто проигрывает, а почти полностью лишeн угрозы впереди. При этом обе команды много пропускают, что открывает простор для ставки на результативный матч. В такой игре важно и эмоциональное преимущество, которое, скорее всего, будет на стороне «Амкала» – благодаря домашнему статусу и поддержке фанатов.

Рекомендованные ставки: