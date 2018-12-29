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    Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА

    Перед игрой 18-го тура ПФЛ (зона «Центр») между обнинским «Квантом» и «Торпедо» произошло столкновение фанатов.

    Как сообщил руководитель клуба болельщиков москвичей Василий Петраков, предположительно, драка случилась между болельщиками черно-белых и ЦСКА.

    «Я так понимаю, что стычка произошла в районе обнинского вокзала. Вроде бы столкнулись болельщики ЦСКА, которые ехали на дерби против «Спартака», и фанаты «Торпедо».

    Несколько человек выпивали в пельменной и попали под молодых, крепких ребят. Полиция приехала моментально, все разбежались. Насколько я понимаю, все спокойно, двое пострадали, их отвезли в больницу, но уже отпустили. Они сейчас находятся на матче против «Кванта».

    Есть ли задержанные? Честно говоря, не знаю. Полиция пока не раскрывает для нас эту информацию», – сказал Петраков.

    • Встреча между «Торпедо» и «Квантом» уже завершилась. Москвичи победили со счетом 2:1.
    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет сегодня, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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