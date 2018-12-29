Перед матчем ПФЛ в Обнинске подрались болельщики «Торпедо» и ЦСКА

Перед игрой 18-го тура ПФЛ (зона «Центр») между обнинским «Квантом» и «Торпедо» произошло столкновение фанатов.

Как сообщил руководитель клуба болельщиков москвичей Василий Петраков, предположительно, драка случилась между болельщиками черно-белых и ЦСКА.

«Я так понимаю, что стычка произошла в районе обнинского вокзала. Вроде бы столкнулись болельщики ЦСКА, которые ехали на дерби против «Спартака», и фанаты «Торпедо».

Несколько человек выпивали в пельменной и попали под молодых, крепких ребят. Полиция приехала моментально, все разбежались. Насколько я понимаю, все спокойно, двое пострадали, их отвезли в больницу, но уже отпустили. Они сейчас находятся на матче против «Кванта».

Есть ли задержанные? Честно говоря, не знаю. Полиция пока не раскрывает для нас эту информацию», – сказал Петраков.

Встреча между «Торпедо» и «Квантом» уже завершилась. Москвичи победили со счетом 2:1.

Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет сегодня, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.