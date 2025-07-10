Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России

Матч 1-го отборочного раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Амкал» – «Квант» может быть отменeн. У медиаклуба нет средств на проведение матча в Москве и Подмосковье. В таком случае «Амкалу» может быть засчитано техническое поражение.

Президент «Амкала» Герман Попков говорил, что у клуба нет средств, чтобы провести игру, поскольку команда не может играть в форме с рекламой букмекера, а организация даже одного матча требует больших затрат.

Медиаклуб стал искать спонсоров для проведения игры и даже нашeл благотворительный фонд, который мог организовать встречу, при условии, что она состоится в Красноярске. Однако руководство «Кванта» согласилось проводить там матч только в случае выплаты клубу 5 миллионов рублей.

«Ко мне пришли с предложением и говорят: «Назовите свои условия». Я их назвал. Это та сумма, из-за которой мы готовы пойти на серьeзные уступки. У нас 2 августа игра в Обнинске, затем мы должны лететь в Красноярск среди недели, а затем к 9 августа возвращаться на игру в Орехово-Зуево.

Для чего нам такая логистика? Потому что Герману захотелось сыграть в Красноярске? Я и назвал свои условия. Эти деньги мы сможем вложить в инфраструктуру клуба», – сказал генеральный директор обнинского «Кванта» Лев Березнер.

По словам Попкова, было и второе предложение – сыграть матч в Обнинске. Президент «Амкала» считает, что «Квант» бы получил прибыль с продажи билетов. Однако, по словам Попкова, Березнер снова намекнул ему на финансовую выгоду.

«Мы даже не дошли до обсуждения условий. Мне начали рассказывать, как здорово, что к нам приедет «великий» «Амкал». Но мне не надо это объяснять, мы не против матча дома. Просто это большая головная боль.

К этому надо подойти серьeзно, узнать у наших правоохранителей, смогут ли они в этот день обеспечить безопасность для болельщиков. Ключевое слово будет за ними. «Амкал» ещe говорил, что мы можем заработать на продаже билетов. Но условия нашей команды и мэрии города – это бесплатные билеты для болельщиков. И будет странно, если мы именно на «Амкал» выставим какой-то прайс за билеты.

Но во время разговора представитель «Амкала» просто бросил трубку со словами: «Тогда мы с вами матч вообще не сыграем», – рассказал свою версию Березнер.