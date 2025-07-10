Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России

Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России

Вчера, 15:58
7

Матч 1-го отборочного раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Амкал» – «Квант» может быть отменeн. У медиаклуба нет средств на проведение матча в Москве и Подмосковье. В таком случае «Амкалу» может быть засчитано техническое поражение.

Президент «Амкала» Герман Попков говорил, что у клуба нет средств, чтобы провести игру, поскольку команда не может играть в форме с рекламой букмекера, а организация даже одного матча требует больших затрат.

Медиаклуб стал искать спонсоров для проведения игры и даже нашeл благотворительный фонд, который мог организовать встречу, при условии, что она состоится в Красноярске. Однако руководство «Кванта» согласилось проводить там матч только в случае выплаты клубу 5 миллионов рублей.

«Ко мне пришли с предложением и говорят: «Назовите свои условия». Я их назвал. Это та сумма, из-за которой мы готовы пойти на серьeзные уступки. У нас 2 августа игра в Обнинске, затем мы должны лететь в Красноярск среди недели, а затем к 9 августа возвращаться на игру в Орехово-Зуево.

Для чего нам такая логистика? Потому что Герману захотелось сыграть в Красноярске? Я и назвал свои условия. Эти деньги мы сможем вложить в инфраструктуру клуба», – сказал генеральный директор обнинского «Кванта» Лев Березнер.

По словам Попкова, было и второе предложение – сыграть матч в Обнинске. Президент «Амкала» считает, что «Квант» бы получил прибыль с продажи билетов. Однако, по словам Попкова, Березнер снова намекнул ему на финансовую выгоду.

«Мы даже не дошли до обсуждения условий. Мне начали рассказывать, как здорово, что к нам приедет «великий» «Амкал». Но мне не надо это объяснять, мы не против матча дома. Просто это большая головная боль.

К этому надо подойти серьeзно, узнать у наших правоохранителей, смогут ли они в этот день обеспечить безопасность для болельщиков. Ключевое слово будет за ними. «Амкал» ещe говорил, что мы можем заработать на продаже билетов. Но условия нашей команды и мэрии города – это бесплатные билеты для болельщиков. И будет странно, если мы именно на «Амкал» выставим какой-то прайс за билеты.

Но во время разговора представитель «Амкала» просто бросил трубку со словами: «Тогда мы с вами матч вообще не сыграем», – рассказал свою версию Березнер.

  • Игра запланирована на 5-7 августа.
  • В этом сезоне в Кубке России должны выступить три медиакоманды: «Амкал», «Броук Бойз» и «2DROTS».

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Кубок Амкал Квант Березнер Лев Герман Эль Классико
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1752152583
Спать месяц не буду, как же так?
Ответить
...уефан
1752152713
...побольше таких пшиков и тусуйтесь между собой в своих соревнованиях...
Ответить
Бомж Зины
1752153562
Вышвырнуть все это из футбола...медиа-клуб, где еще кроме расийки такое происходит? Даже эстонцы и латыши которых БОГ обделил умом и смыслом жизни такую ахинею не придумывают
Ответить
alll-333
1752154312
Президент «Амкала» Герман Попков говорил, что у клуба нет средств, чтобы провести игру- вот и нахрена тогда мудьрие руководители РФС вводили этих любителей в розыгрыш кубка? Вообще в этом году РФС- это такая клоунада- попробуй найти что нибудь подобное...
Ответить
rash1959
1752155091
кажется обвал начался. Надо побольше санкций, может пройдёт.
Ответить
темирхан
1752157198
эту гребанную и распиаренную МЕДИА ЛИГУ, НАДО ЗАКРЫТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ! ФАНЕРУ НЕ КУДА ДЕВАТЬ ВИДНО! Открывайте ФК В регионах! В Кемерово, Новокузнецке, Кургане, Благовещенске, Чебоксарах, Мурманске, Новгороде! и т.д! а не разводите псевдо футболистов в Москве.
Ответить
Айболид
1752163849
эта фсё гаспром венавад ! зыпырыфы ! уииииииииииии !!!
Ответить
Главные новости
«Торпедо» исключено из РПЛ, ЦСКА купил бразильца, «Спартак» хочет игрока «Твенте» и другие новости
01:29
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
2
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
36
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
5
Все новости
Все новости
Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России
Вчера, 15:58
7
Календарь группового этапа FONBET Кубка России
5 июля
РФС создаст новый кубковый турнир
4 июля
5
РФС – о скандале с жеребьевкой Кубка: «Чья-то пресс-служба создала эксцесс»
1 июля
«Динамо» не будет оспаривать результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России
1 июля
Карпин одним словом описал группу «Динамо» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
30 июня
9
Черчесов высказался о статусе «Спартака»
30 июня
1
Сетка Пути РПЛ в Кубке России 2025-2026: группы, даты матчей
30 июня
«Анжи» потребовал объяснений от РФС из-за недопуска к участию в Кубке России
30 июня
1
Реакция Черчесова на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
30 июня
10
Реакция Мостового на скандальную жеребьевку FONBET Кубка России
29 июня
3
Радимов определил «группу смерти» в Пути РПЛ FONBET Кубка России
29 июня
4
Генич раскритиковал «Динамо» из-за претензий к жеребьевке FONBET Кубка России
29 июня
7
В «Зените» заявили о непричастности к скандальной жеребьевке FONBET Кубка России
29 июня
51
Комментарий РФС по поводу скандала с жеребьевкой FONBET Кубка России
29 июня
12
Раскрыта реакция Дюкова на скандал с жеребьевкой FONBET Кубка России
29 июня
8
Определились соперники медийных команд в FONBET Кубке России
29 июня
Заявление «Динамо» по жеребьевке Кубка
29 июня
7
Клубы РПЛ готовы опротестовать жеребьевку группового этапа Кубка
29 июня
23
Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России
29 июня
20
Список всех любительских команд, которые поучаствуют в FONBET Кубке России
29 июня
3
В FONBET Кубке России сыграют 3 медийные команды – 2 из них известны
29 июня
4
В РФС объяснили, почему финал Кубка проводится только в «Лужниках»
24 июня
3
Стало известно, как Сергей Жуков из «Руки Вверх» поздравил Акинфеева с победой в Кубке
6 июня
11
Черданцев заявил, что ожидал большего от кубкового финала
4 июня
1
Кисляк – о том, как праздновал кубковый триумф: «Вызвал такси, посмотрел «Спокойной ночи, малыши» и спать»
2 июня
Круговой – о победе в Кубке: «Где Круг – там трофеи»
2 июня
1
Акинфеев высказался о рекордном трофее
2 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 