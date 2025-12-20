Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сассуоло» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 21 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

20 декабря 2025 9:35
Сассуоло - Торино
21 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1.5
Сделать ставку

21 декабря в рамках 16 тура Серии А «Сассуоло» примет «Торино». Обе команды располагаются в середине таблицы и решают схожие задачи, но подходят к очному противостоянию с разным игровым фоном. Хозяева демонстрируют более стабильную атакующую игру, тогда как гости регулярно испытывают проблемы в обороне, особенно на выезде.

«Сассуоло»

Команда проводит ровный отрезок сезона и после 15 туров занимает 9 место, набрав 21 очко. Ничья с «Миланом» в прошлом туре подтвердила конкурентоспособность «Сассуоло» даже против соперников из верхней части таблицы. Команда стабильно забивает, в последних пяти матчах отличившись 10 раз, но при этом допускает ошибки в обороне и пропускает в четырех играх подряд.

«Торино»

«Торино» идет 13-м с 17 очками и пока не может найти баланс между атакой и защитой. Победа над «Кремонезе» стала важной, однако в целом выездные матчи остаются слабым местом команды. В последних пяти играх «Торино» пропустил 10 мячей, что серьезно осложняет борьбу за очки против соперников, активно играющих впереди.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • Не проигрывает «Торино» дома в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в 4 матчах Серии А подряд
  • Отличается в 6 из 8 последних игр

«Торино»

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Серии А
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Отличается в 3 последних очных матчах против «Сассуоло»

Личные встречи
18% (4)
41% (9)
41% (9)
26
Забитых мячей
35
1.18
В среднем за матч
1.59
3:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
1 : 1
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
06.11.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 1
03.04.2023
Торино
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 1
17.09.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
23.01.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 1
17.09.2021
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3 : 2
17.03.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 3
23.10.2020
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
2 : 1
18.01.2020
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
2 : 1
25.08.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
3 : 2
12.05.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 1
22.12.2018
Торино
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 1
21.01.2018
Торино
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 0
27.08.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 3
28.05.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 0
08.01.2017
Торино
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 3
24.04.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.01.2016
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
1 : 1
19.04.2015
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
0 : 1
23.11.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
0 : 2
19.01.2014
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
2 : 0
25.08.2013
Сассуоло
Показать все

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Торино»

Статистика указывает на результативный сценарий. «Сассуоло» стабильно создает моменты дома и регулярно забивает, а оборона «Торино» на выезде часто дает сбои. При этом гости способны ответить голом, учитывая их серию с забитыми мячами. В таких условиях оптимальным выглядит выбор ставки, связанной с голами хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.85
Индивидуальный тотал «Сассуоло» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Торино Сассуоло
Другие прогнозы
20.12.2025
18:00
2.05
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вулверхэмптон - Брентфорд
Победа «Брентфорда»
20.12.2025
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон - Сандерленд
Победа «Сельты» с форой (0)
20.12.2025
18:00
1.58
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити - Вест Хэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5
20.12.2025
18:15
2.12
Испания. Примера, 17 тур
Леванте - Реал Сосьедад
Победа «Реал Сосьедада»
20.12.2025
18:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес - Херенвен
Обе забьют — да
20.12.2025
20:30
2.08
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг - Байер
Победа «РБ Лейпцига»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 