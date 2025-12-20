21 декабря в рамках 16 тура Серии А «Сассуоло» примет «Торино». Обе команды располагаются в середине таблицы и решают схожие задачи, но подходят к очному противостоянию с разным игровым фоном. Хозяева демонстрируют более стабильную атакующую игру, тогда как гости регулярно испытывают проблемы в обороне, особенно на выезде.

«Сассуоло»

Команда проводит ровный отрезок сезона и после 15 туров занимает 9 место, набрав 21 очко. Ничья с «Миланом» в прошлом туре подтвердила конкурентоспособность «Сассуоло» даже против соперников из верхней части таблицы. Команда стабильно забивает, в последних пяти матчах отличившись 10 раз, но при этом допускает ошибки в обороне и пропускает в четырех играх подряд.

«Торино»

«Торино» идет 13-м с 17 очками и пока не может найти баланс между атакой и защитой. Победа над «Кремонезе» стала важной, однако в целом выездные матчи остаются слабым местом команды. В последних пяти играх «Торино» пропустил 10 мячей, что серьезно осложняет борьбу за очки против соперников, активно играющих впереди.

Факты о командах

«Сассуоло»

Не проигрывает «Торино» дома в 9 из 11 последних матчей

Забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в 4 матчах Серии А подряд

Отличается в 6 из 8 последних игр

«Торино»

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Серии А

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

Забивает в 4 матчах подряд

Отличается в 3 последних очных матчах против «Сассуоло»

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Торино»

Статистика указывает на результативный сценарий. «Сассуоло» стабильно создает моменты дома и регулярно забивает, а оборона «Торино» на выезде часто дает сбои. При этом гости способны ответить голом, учитывая их серию с забитыми мячами. В таких условиях оптимальным выглядит выбор ставки, связанной с голами хозяев.

Рекомендованные ставки