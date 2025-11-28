29 ноября на «Везерштадионе» состоится матч 12 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Кельн». Команды располагаются по соседству в турнирной таблице, однако демонстрируют разный характер игры. Хозяева выглядят более сбалансированными и стабильно набирают очки, делая акцент на структурированной обороне и контроле темпа. «Кельн» же действует ярко в атаке, но его слабая игра в защите регулярно приводит к пропущенным мячам и потерям результата даже при активной игре впереди.

«Вердер»

Бременцы уверенно проводят домашние встречи и редко уступают в очных противостояниях с этим соперником. Команда стабильно забивает и сохраняет приемлемый баланс между атакой и обороной. Несмотря на поражение от «РБ Лейпциг», «Вердер» остается организованным коллективом, способным навязать свою игру и контролировать ход матча.

«Кельн»

Гости подходят к встрече в атакующей форме, регулярно забивая, но их оборона остается уязвимой. В последних турах команда пропускает в каждом матче, допускает позиционные ошибки и теряет концентрацию в концовках встреч, что существенно снижает ее шансы на успех в гостях.

Факты о командах

«Вердер»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено

Забивает в 7 очных встречах подряд

Стабильная игра дома

«Кельн»

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 2.60 пропущено

Забивает в 4 матчах подряд

Нестабильность в обороне

Прогноз на матч «Вердер» – «Кельн»

Ожидается достаточно открытая и результативная встреча. «Вердер» выглядит более уравновешенным и надежным, особенно в домашних условиях, тогда как «Кельн» будет делать ставку на атакующий футбол, но рискует снова допустить ошибки в защите. Высокая вероятность обмена голами сохраняется, однако преимущество по игре и структуре остается на стороне хозяев. В такой ситуации логичным вариантом выглядит ставка на победу бременцев при результативном характере встречи.

Прогноз: Победа «Вердера» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25