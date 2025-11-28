Введите ваш ник на сайте
«Вердер» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 2.25

28 ноября 2025 11:39
Вердер - Кельн
29 нояб. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 12 тур
2.25
Победа «Вердера»
29 ноября на «Везерштадионе» состоится матч 12 тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Кельн». Команды располагаются по соседству в турнирной таблице, однако демонстрируют разный характер игры. Хозяева выглядят более сбалансированными и стабильно набирают очки, делая акцент на структурированной обороне и контроле темпа. «Кельн» же действует ярко в атаке, но его слабая игра в защите регулярно приводит к пропущенным мячам и потерям результата даже при активной игре впереди.

«Вердер»

Бременцы уверенно проводят домашние встречи и редко уступают в очных противостояниях с этим соперником. Команда стабильно забивает и сохраняет приемлемый баланс между атакой и обороной. Несмотря на поражение от «РБ Лейпциг», «Вердер» остается организованным коллективом, способным навязать свою игру и контролировать ход матча.

«Кельн»

Гости подходят к встрече в атакующей форме, регулярно забивая, но их оборона остается уязвимой. В последних турах команда пропускает в каждом матче, допускает позиционные ошибки и теряет концентрацию в концовках встреч, что существенно снижает ее шансы на успех в гостях.

Факты о командах

«Вердер»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено
  • Забивает в 7 очных встречах подряд
  • Стабильная игра дома

«Кельн»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 2.60 пропущено
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Нестабильность в обороне

Личные встречи
36% (9)
40% (10)
24% (6)
35
Забитых мячей
32
1.4
В среднем за матч
1.28
6:1
Крупнейшая победа
7:1
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0 : 1
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 1
23.09.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
1 : 1
20.05.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
7 : 1
21.01.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1 : 1
07.03.2021
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1 : 1
06.11.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
6 : 1
27.06.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 0
21.12.2019
Вердер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
3 : 1
12.03.2018
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0 : 0
22.10.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
4 : 3
05.05.2017
Вердер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
1 : 1
17.12.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кельн
0 : 0
07.05.2016
Вердер
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
1 : 1
12.12.2015
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
1 : 0
28.10.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
1 : 1
21.03.2015
Вердер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 1
24.10.2014
Кельн
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
1 : 1
07.04.2012
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3 : 2
05.11.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3 : 0
22.01.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
4 : 2
28.08.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1 : 0
24.04.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 0
06.12.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 0
03.05.2009
Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
3 : 1
16.11.2008
Кельн
Показать все

Прогноз на матч «Вердер» – «Кельн»

Ожидается достаточно открытая и результативная встреча. «Вердер» выглядит более уравновешенным и надежным, особенно в домашних условиях, тогда как «Кельн» будет делать ставку на атакующий футбол, но рискует снова допустить ошибки в защите. Высокая вероятность обмена голами сохраняется, однако преимущество по игре и структуре остается на стороне хозяев. В такой ситуации логичным вариантом выглядит ставка на победу бременцев при результативном характере встречи.

Прогноз: Победа «Вердера» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25

2.25
Победа «Вердера»
Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Кельн Вердер
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 