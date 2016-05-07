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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 07 мая 2016
Кельн
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
90'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
К. Писарро
84'
Замена
Я. Штернберг
️️️️
У. Гарсия
79'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
Замена
М. Хартель
️️️️
Л. Биттенкурт
75'
75'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Ф. Соренсен
61'
Желтая карточка
Й. Хектор
51'
Замена
Ю. Осако
️️️️
С. Цоллер
45'
Замена
К. Фогт
️️️️
Я. Герхардт
45'
38'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Желтая карточка
Д. Марох
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
10
Юя Осако
ЦФ
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
5
Марох
4
Соренсен
3
Хайнц
14
Хектор
3
Маврай
31
Риссе
31
Герхардт
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
3-3-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
23
Вестергор
3
Джилободжи
8
Фритц
27
Гриллич
25
Гарсия
21
Озтюнали
31
Бартельс
16
Юнузович
14
Писарро
32
Биттенкурт
10
Хартель
10
Хартель
32
Биттенкурт
31
Герхардт
7
Фогт
7
Фогт
31
Герхардт
6
Цоллер
10
Осако
10
Осако
6
Цоллер
25
Гарсия
3
Штернберг
3
Штернберг
25
Гарсия
14
Писарро
8
Эггештайн
8
Эггештайн
14
Писарро
21
Озтюнали
11
Уджа
11
Уджа
21
Озтюнали
Остались в запасе
Кельн
Вердер
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Кельн - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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