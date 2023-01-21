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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 21 января 2023
Кельн
21.01.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
7 : 1
Завершен
Вердер
9'
Л. Майна
16'
Ш. Тиггес
21'
Ш. Тиггес
31'
Э. Скири
36'
Д. Хусейнбашич
54'
Э. Скири
77'
М. Фридль (АГ)
38'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Вердер
86'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
ГОЛ в свои ворота! 7:1!
М. Фридль
77'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Э. Скири
67'
64'
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Биттенкурт
60'
Замена
А. Пипер
️️️️
Н. Штарк
Замена
Д. Любичич
️️️️
Ф. Кайнц
59'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ш. Тиггес
59'
ГОЛ! 6:1!
Э. Скири
Пас отдал
Л. Майна
54'
46'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
К. Гросс
46'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Дукщ
38'
ГОЛ! 5:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Дукщ
ГОЛ! 5:0!
Д. Хусейнбашич
Пас отдал
Ш. Тиггес
36'
ГОЛ! 4:0!
Э. Скири
Пас отдал
Л. Майна
31'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Тиггес
21'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Ф. Кайнц
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Майна
Пас отдал
Э. Скири
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Швабе
14
Хектор
24
Хабот
4
Хюберс
22
Шмитц
5
Мартель
6
Скири
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
27
Тиггес
3-4-1-2
1
Павленка
4
Штарк
13
Велькович
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
4
Груев
32
Фридль
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
11
Кайнц
21
Любичич
21
Любичич
11
Кайнц
6
Скири
19
Лемперле
19
Лемперле
6
Скири
27
Тиггес
9
Зелке
9
Зелке
27
Тиггес
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
4
Штарк
5
Пипер
5
Пипер
4
Штарк
36
Гросс
31
Шмидт
31
Шмидт
36
Гросс
32
Биттенкурт
6
Стаге
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
18
Динкчи
18
Динкчи
33
Дукщ
Остались в запасе
Кельн
Вердер
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Кельн - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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