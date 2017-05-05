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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 05 мая 2017
Кельн
05.05.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
4 : 3
Завершен
Вердер
13'
А. Модест
28'
Л. Биттенкурт
44'
С. Цоллер
47'
А. Модест
34'
Ф. Бартельс
40'
Т. Гебре Селасси
62'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
Замена
А. Руднев
️️️️
С. Цоллер
82'
81'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Велькович
Замена
К. Рауш
️️️️
Л. Биттенкурт
75'
Замена
М. Хегер
️️️️
М. Йойич
70'
65'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Р. Бауэр
62'
ГОЛ! 4:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Ф. Бартельс
61'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
54'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Делэни
ГОЛ! 4:2!
А. Модест
47'
ГОЛ! 3:2!
С. Цоллер
Пас отдал
Л. Биттенкурт
44'
40'
ГОЛ! 2:2!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
З. Юнузович
34'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
З. Юнузович
ГОЛ! 2:0!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Л. Клюнтер
28'
21'
Желтая карточка
Т. Делэни
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Л. Биттенкурт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Милош Йойич
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
РФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ПП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
3
Суботич
14
Хектор
24
Клюнтер
33
Леманн
18
Йойич
32
Биттенкурт
27
Модест
6
Цоллер
4-2-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
22
Сане
27
Делэни
27
Гриллич
4
Бауэр
16
Юнузович
31
Бартельс
10
Крузе
32
Биттенкурт
34
Рауш
34
Рауш
32
Биттенкурт
18
Йойич
6
Хегер
6
Хегер
18
Йойич
6
Цоллер
9
Руднев
9
Руднев
6
Цоллер
4
Бауэр
11
Кайнц
11
Кайнц
4
Бауэр
27
Делэни
7
Гнабри
7
Гнабри
27
Делэни
13
Велькович
14
Писарро
14
Писарро
13
Велькович
Остались в запасе
Кельн
Вердер
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Кельн - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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