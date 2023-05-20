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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 20 мая 2023
Вердер
20.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
73'
Р. Шмид
36'
Ш. Тиггес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Кельн
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Дукщ
90'
89'
Желтая карточка
Й. Хектор
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
82'
Желтая карточка
Й. Стаге
79'
78'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
78'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:1!
Р. Шмид
Пас отдал
М. Дукщ
73'
61'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Л. Майна
61'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ш. Тиггес
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
61'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
М. Вайзер
48'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
46'
Замена
К. Гросс
️️️️
И. Груев
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
33'
33'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
Желтая карточка
М. Вайзер
27'
12'
Желтая карточка
Д. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
4
Штарк
32
Фридль
13
Велькович
4
Груев
8
Вайзер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-3-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
6
Скири
5
Мартель
21
Любичич
37
Майна
11
Кайнц
27
Тиггес
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
4
Груев
36
Гросс
36
Гросс
4
Груев
8
Вайзер
31
Шмидт
31
Шмидт
8
Вайзер
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
26
Филипп
26
Филипп
33
Дукщ
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
18
Лимниос
18
Лимниос
37
Майна
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
27
Тиггес
9
Зелке
9
Зелке
27
Тиггес
Остались в запасе
Вердер
Кельн
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вердер - Кельн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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