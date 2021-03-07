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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 07 марта 2021
Кельн
07.03.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
83'
Й. Хектор
66'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
90'
+1
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Аугустинссон
ГОЛ! 1:1!
Й. Хектор
83'
83'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
Желтая карточка
Д. Дрекслер
80'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Э. Реджбечай
72'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
И. Якобс
72'
Замена
Э. Деннис
️️️️
О. Дуда
72'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Я. Тильманн
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Р. Шмид
57'
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Мевальд
57'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
И. Якобс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хорн
3
Каттербах
38
Хорн
22
Мере
27
Вольф
6
Скири
37
Реджбечай
4
Якобс
7
Майер
29
Тильманн
8
Дуда
3-2-2-1-2
1
Павленка
32
Фридль
21
Топрак
13
Велькович
23
Гебре Селасси
6
Аугустинссон
8
Мевальд
8
Эггештайн
7
Рашица
10
Фуллкруг
9
Сарджент
37
Реджбечай
14
Хектор
14
Хектор
37
Реджбечай
29
Тильманн
24
Дрекслер
24
Дрекслер
29
Тильманн
4
Якобс
18
Лимниос
18
Лимниос
4
Якобс
8
Дуда
17
Деннис
17
Деннис
8
Дуда
6
Аугустинссон
27
Агу
27
Агу
6
Аугустинссон
8
Мевальд
10
Шмид
10
Шмид
8
Мевальд
10
Фуллкруг
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
Остались в запасе
Кельн
Вердер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
36
Кристиан Гросс
ОП
13
Дуду
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
13
Дуду
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Кельн - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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