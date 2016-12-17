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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 17 декабря 2016
Вердер
17.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
40'
С. Гнабри
28'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
90'
+1
Желтая карточка
Й. Хектор
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Ф. Бартельс
90'
89'
Желтая карточка
М. Хегер
Желтая карточка
А. Йоханссон
87'
85'
Желтая карточка
С. Гирасси
81'
Замена
С. Гирасси
️️️️
А. Модест
81'
Замена
С. Цоллер
️️️️
А. Руднев
Замена
А. Йоханссон
️️️️
К. Писарро
75'
Замена
З. Юнузович
️️️️
К. Фритц
45'
ГОЛ! 1:1!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Фритц
40'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Руднев
25'
Желтая карточка
А. Модест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
10
Юя Осако
АП
16
Павел Ольковски
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Лукас Фрёде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-3-1-2
33
Дробны
25
Гарсия
4
Мойсандер
22
Сане
8
Фритц
44
Баргфреде
4
Бауэр
31
Бартельс
7
Гнабри
14
Писарро
10
Крузе
4-1-2-1-2
18
Кесслер
3
Маврай
4
Соренсен
3
Хайнц
14
Хектор
6
Хегер
16
Ольковски
34
Рауш
10
Осако
9
Руднев
27
Модест
31
Бартельс
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
31
Бартельс
8
Фритц
16
Юнузович
16
Юнузович
8
Фритц
14
Писарро
7
Йоханссон
7
Йоханссон
14
Писарро
9
Руднев
6
Цоллер
6
Цоллер
9
Руднев
27
Модест
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Модест
Остались в запасе
Вердер
Кельн
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Вердер - Кельн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Везерстадион
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