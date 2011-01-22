Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 22 января 2011
Кельн
22.01.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Вердер
7'
Л. Подольски
33'
А. Матушик
84'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
Замена
Р. Ябо
️️️️
К. Клеменс
Замена
Т. Ялчин
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
Т. Визе
Замена
К. МакКенна
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 3:0!
Л. Подольски
Пас отдал
С. Пешко
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Хант
Желтая карточка
А. Матушик
Желтая карточка
М. Ланиг
Замена
Д. Авдич
️️️️
М. Арнаутович
Замена
М. Марин
️️️️
Ф. Кроос
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 2:0!
А. Матушик
Желтая карточка
П. Жеромел
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
Ф. Эре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Адам Матушик
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
23
Феликс Кроос
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
3-5-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
14
Жеромел
12
Андрезиньо
28
Эре
8
Матушик
13
Ланиг
17
Клеменс
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
4-1-3-2
1
Визе
8
Фритц
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
23
Кроос
44
Баргфреде
14
Хант
14
Писарро
7
Арнаутович
10
Подольски
24
Ялчин
24
Ялчин
10
Подольски
21
Пешко
23
МакКенна
23
МакКенна
21
Пешко
17
Клеменс
10
Ябо
10
Ябо
17
Клеменс
7
Арнаутович
9
Авдич
9
Авдич
7
Арнаутович
23
Кроос
22
Марин
22
Марин
23
Кроос
14
Хант
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Хант
Остались в запасе
Кельн
Вердер
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Кельн - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Вердер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+