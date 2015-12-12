Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 12 декабря 2015
Вердер
12.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
4'
Я. Вестергор
79'
Д. Швенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
90'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Д. Швенто
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Ф. Бартельс
87'
Желтая карточка
К. Фритц
83'
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Швенто
Желтая карточка
Л. Озтюнали
71'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
70'
Замена
К. Писарро
️️️️
Э. Уджа
64'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Ф. Гриллич
58'
50'
Желтая карточка
Я. Герхардт
45'
+1
Желтая карточка
К. Фогт
45'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
А. Модест
45'
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Фогт
Пенальти не реализован!
Э. Уджа
38'
ГОЛ! 1:0!
Я. Вестергор
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
4-1-4-1
1
Видвальд
8
Фритц
23
Вестергор
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
3
Гарсия
31
Бартельс
44
Баргфреде
21
Озтюнали
11
Уджа
3-2-3-2
1
Хорн
16
Ольковски
5
Марох
7
Фогт
3
Хайнц
14
Хектор
33
Леманн
81
Швенто
31
Риссе
10
Осако
27
Модест
27
Гриллич
23
Кроос
23
Кроос
27
Гриллич
11
Уджа
14
Писарро
14
Писарро
11
Уджа
31
Бартельс
9
Лоренцен
9
Лоренцен
31
Бартельс
81
Швенто
4
Соренсен
4
Соренсен
81
Швенто
27
Модест
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Модест
7
Фогт
6
Цоллер
6
Цоллер
7
Фогт
Остались в запасе
Вердер
Кельн
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Вердер - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+