Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вердер
Кельн - Вердер: обзор матча 21 декабря 2019
Кельн
21.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
39'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вердер
89'
Желтая карточка
М. Фридль
85'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
69'
Желтая карточка
М. Велькович
Желтая карточка
Д. Кордоба
64'
45'
Желтая карточка
М. Эггештайн
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Д. Дрекслер
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Кельн
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-3-3-1
1
Хорн
3
Каттербах
33
Борнау
5
Чикош
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Якобс
24
Дрекслер
29
Тильманн
9
Кордоба
4-2-3-1
1
Павленка
13
Велькович
4
Мойсандер
32
Фридль
6
Аугустинссон
44
Баргфреде
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
14
Голлер
10
Осако
Остались в запасе
Кельн
Вердер
11
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
5
Михаэль Ланг
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Кельн - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Вердер
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:20
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+