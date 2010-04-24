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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 24 апреля 2010
Вердер
24.04.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
90'
Т. Фрингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
Красная карточка
П. Жеромел
Желтая карточка
М. Озил
Желтая карточка
К. МакКенна
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Фрингс
Замена
К. МакКенна
️️️️
Манише
Замена
Д. Бросински
️️️️
З. Тошич
Замена
С. Фрайс
️️️️
М. Новакович
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Марин
Желтая карточка
М. Бречко
Желтая карточка
Ф. Эре
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
14
Хант
44
Баргфреде
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
3-4-2-1
18
Кесслер
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
8
Манише
8
Матушик
8
Пети
28
Эре
18
Тошич
10
Подольски
18
Новакович
22
Марин
7
Йенсен
7
Йенсен
22
Марин
14
Хант
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Хант
8
Манише
23
МакКенна
23
МакКенна
8
Манише
18
Тошич
18
Бросински
18
Бросински
18
Тошич
18
Новакович
9
Фрайс
9
Фрайс
18
Новакович
Остались в запасе
Вердер
Кельн
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
24
Танер Ялчин
ЦП
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Вердер - Кельн
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Везерстадион
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