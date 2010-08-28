Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 28 августа 2010
Вердер
28.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Кельн
33'
Т. Фрингс (П)
36'
М. Арнаутович
74'
У. Алмейда
90'
М. Арнаутович
37'
Л. Подольски
90'
К. МакКенна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
ГОЛ! 4:2!
К. МакКенна
ГОЛ! 4:1!
М. Арнаутович
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Марин
Замена
А. Ионицэ
️️️️
М. Новакович
ГОЛ! 3:1!
У. Алмейда
Желтая карточка
Т. Фрингс
Замена
А. Матушик
️️️️
Т. Ялчин
Замена
А. Хант
️️️️
С. Бениш
Замена
Ф. Эре
️️️️
Ш. Зальгер
Замена
У. Алмейда
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 2:1!
Л. Подольски
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Фрингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
24
Танер Ялчин
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
14
Аарон Хант
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
17
Бениш
4
Предль
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
44
Баргфреде
22
Марин
14
Писарро
7
Арнаутович
3-5-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
23
МакКенна
0
Зальгер
24
Ялчин
18
Яяло
8
Пети
17
Пеццони
13
Ланиг
10
Подольски
18
Новакович
17
Бениш
14
Хант
14
Хант
17
Бениш
22
Марин
7
Йенсен
7
Йенсен
22
Марин
14
Писарро
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Писарро
0
Зальгер
28
Эре
28
Эре
0
Зальгер
24
Ялчин
8
Матушик
8
Матушик
24
Ялчин
18
Новакович
14
Ионицэ
14
Ионицэ
18
Новакович
Остались в запасе
Вердер
Кельн
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Вердер - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+