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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 23 сентября 2023
Вердер
23.09.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
38'
Р. Борре
31'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Кельн
Замена
Н. Кейта
️️️️
Р. Шмид
90'
+2
Желтая карточка
М. Велькович
88'
83'
Замена
С. Адамян
️️️️
Д. Любичич
83'
Замена
Д. Даунс
️️️️
Л. Майна
Замена
К. Гросс
️️️️
С. Линен
80'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
80'
Замена
Э. Юнг
️️️️
О. Деман
80'
Желтая карточка
М. Вайзер
79'
75'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Хусейнбашич
73'
Желтая карточка
Ф. Алиду
65'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 1:1!
Р. Борре
Пас отдал
М. Дукщ
38'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
5
Пипер
13
Велькович
4
Штарк
8
Вайзер
44
Линен
6
Стаге
2
Деман
10
Шмид
19
Борре
33
Дукщ
4-1-1-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
23
Пакярада
21
Любичич
23
Хусейнбашич
37
Майна
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
9
Зелке
2
Деман
5
Юнг
5
Юнг
2
Деман
44
Линен
36
Гросс
36
Гросс
44
Линен
10
Шмид
8
Кейта
8
Кейта
10
Шмид
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
7
Вальдшмидт
17
Алиду
17
Алиду
7
Вальдшмидт
23
Хусейнбашич
27
Тиггес
27
Тиггес
23
Хусейнбашич
21
Любичич
22
Адамян
22
Адамян
21
Любичич
37
Майна
42
Даунс
42
Даунс
37
Майна
Остались в запасе
Вердер
Кельн
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вердер - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
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