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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Кельн
Вердер - Кельн: обзор матча 12 марта 2018
Вердер
12.03.2018, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
33'
М. Велькович
58'
М. Рашица
90'
М. Эггештайн
53'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кельн
ГОЛ! 3:1!
М. Эггештайн
Пас отдал
З. Юнузович
90'
79'
Желтая карточка
С. Озкан
60'
Желтая карточка
Д. Хайнц
ГОЛ! 2:1!
М. Рашица
Пас отдал
Ф. Кайнц
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Осако
Пас отдал
К. Писарро
44'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
ГОЛ! 1:0!
М. Велькович
Пас отдал
З. Юнузович
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
27
Делэни
16
Юнузович
8
Эггештайн
11
Кайнц
7
Рашица
10
Крузе
4-1-2-3
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
22
Мере
14
Хектор
6
Хегер
26
Косьелло
31
Риссе
14
Писарро
10
Осако
9
Теродде
Остались в запасе
Вердер
Кельн
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
32
Леонардо Биттенкурт
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Вердер - Кельн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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Вердер
Кельн
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