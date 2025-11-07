8 ноября на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» примет лидера чемпионата – «Арсенал». Обе команды демонстрируют хорошую форму, но лондонцы выглядят более мощно как по статистике, так и по результатам последних недель.

«Сандерленд»

«Сандерленд» уверенно стартовал в сезоне и находится в верхней части таблицы. Команда не проигрывает в трeх последних турах, набрала 18 очков и закрепилась на 4-й строчке. В последних пяти матчах клуб забил 6 голов, пропустил 4, сохранив баланс между атакой и обороной. Основной голевой акцент – Изидор, на счету которого 4 мяча. Важно, что команда регулярно забивает, но против топ-соперников (например, «Манчестер Юнайтед») испытывает сложности.

«Арсенал»

Лондонский клуб идeт по сезону практически безошибочно: 25 очков, 8 побед и лучшая разница мячей в АПЛ (+15). В последних пяти матчах во всех турнирах «Арсенал» не пропустил ни одного гола, а забил – 12. В Премьер-лиге лондонцы победили в 5 турах подряд, а в 7 последних матчах обязательно забивали. Виктор Дьокереш остаeтся ключевой фигурой атаки с 6 голами. Команда доминирует как в позиционных атаках, так и на контратаках, а высокий прессинг позволяет держать ворота на замке.

Факты о командах

«Сандерленд»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забил в 3 турах подряд

«Арсенал»

Победы в 5 матчах подряд в АПЛ

В среднем: 2.40 гола забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает 4 матча в Премьер-лиге и 8 матчей подряд во всех турнирах

Забил в 13 матчах подряд

Прогноз на матч

«Сандерленд» показывает зрелую и сбалансированную игру, но уровень соперников в последних турах был ниже. «Арсенал» же на ходу, уверенно действует в атаке и надeжно в обороне. С учeтом текущей формы гостей, их прессинга и отличного физического состояния, они имеют хорошие шансы на очередную победу. Однако «Сандерленд» способен навязать борьбу – возможно, без разгрома.

Рекомендованные ставки: