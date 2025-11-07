Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сандерленд» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.85

07 ноября 2025 9:48
Сандерленд - Арсенал
08 нояб. 2025, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Арсенала» + тотал меньше 4.5
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» примет лидера чемпионата – «Арсенал». Обе команды демонстрируют хорошую форму, но лондонцы выглядят более мощно как по статистике, так и по результатам последних недель.

«Сандерленд»

«Сандерленд» уверенно стартовал в сезоне и находится в верхней части таблицы. Команда не проигрывает в трeх последних турах, набрала 18 очков и закрепилась на 4-й строчке. В последних пяти матчах клуб забил 6 голов, пропустил 4, сохранив баланс между атакой и обороной. Основной голевой акцент – Изидор, на счету которого 4 мяча. Важно, что команда регулярно забивает, но против топ-соперников (например, «Манчестер Юнайтед») испытывает сложности.

«Арсенал»

Лондонский клуб идeт по сезону практически безошибочно: 25 очков, 8 побед и лучшая разница мячей в АПЛ (+15). В последних пяти матчах во всех турнирах «Арсенал» не пропустил ни одного гола, а забил – 12. В Премьер-лиге лондонцы победили в 5 турах подряд, а в 7 последних матчах обязательно забивали. Виктор Дьокереш остаeтся ключевой фигурой атаки с 6 голами. Команда доминирует как в позиционных атаках, так и на контратаках, а высокий прессинг позволяет держать ворота на замке.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забил в 3 турах подряд

«Арсенал»

  • Победы в 5 матчах подряд в АПЛ
  • В среднем: 2.40 гола забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает 4 матча в Премьер-лиге и 8 матчей подряд во всех турнирах
  • Забил в 13 матчах подряд

Личные встречи
8% (2)
33% (8)
58% (14)
17
Забитых мячей
41
0.71
В среднем за матч
1.71
2:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сандерленд
2 : 2
08.11.2025
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
5 : 1
21.12.2021
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
2 : 0
16.05.2017
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 4
29.10.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0 : 0
24.04.2016
Арсенал
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
3 : 1
09.01.2016
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3 : 1
05.12.2015
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Арсенал
0 : 0
20.05.2015
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
0 : 2
25.10.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
4 : 1
22.02.2014
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сандерленд
1 : 3
14.09.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сандерленд
0 : 1
09.02.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Арсенал
0 : 0
18.08.2012
Сандерленд
Англия. Кубок, 1/8 финала
Сандерленд
2 : 0
18.02.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
1 : 2
11.02.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Арсенал
2 : 1
16.10.2011
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
0 : 0
05.03.2011
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
18.09.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
2 : 0
20.02.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сандерленд
1 : 0
21.11.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
21.02.2009
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сандерленд
1 : 1
04.10.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Сандерленд
0 : 1
11.05.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
3 : 2
07.10.2007
Сандерленд
Показать все

Прогноз на матч

«Сандерленд» показывает зрелую и сбалансированную игру, но уровень соперников в последних турах был ниже. «Арсенал» же на ходу, уверенно действует в атаке и надeжно в обороне. С учeтом текущей формы гостей, их прессинга и отличного физического состояния, они имеют хорошие шансы на очередную победу. Однако «Сандерленд» способен навязать борьбу – возможно, без разгрома.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенала» + тотал меньше 4.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Арсенала» + тотал меньше 4.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Арсенал Сандерленд
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 