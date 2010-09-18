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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 18 сентября 2010
Сандерленд
18.09.2010, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
90+5'
Д. Бент
13'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
ГОЛ! 1:1!
Д. Бент
+5
Замена
Э. Рид
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
С. Мальбранк
Замена
Б. Зенден
️️️️
Н. Онуоха
Пенальти не реализован!
Т. Росицки
Замена
А. Гьян
️️️️
К. Риверос
Желтая карточка
К. Риверос
Замена
Н. Денилсон
️️️️
А. Аршавин
Вторая желтая
А. Сонг
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Фабрегас
Травма
С. Фабрегас
Желтая карточка
Д. Уилшир
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
14
Самир Насри
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Будевейн Зенден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
27
Эль-Мохамади
35
Фердинанд
19
Брамбл
15
Ричардсон
5
Онуоха
10
Мальбранк
16
Риверос
14
Хендерсон
18
Уэлбек
10
Бент
4-2-3-1
1
Альмуния
3
Санья
5
Скиллачи
6
Косиельни
3
Клиши
10
Уилшир
8
Сонг
14
Насри
4
Фабрегас
28
Аршавин
27
Шамах
10
Мальбранк
11
Рид
11
Рид
10
Мальбранк
5
Онуоха
7
Зенден
7
Зенден
5
Онуоха
16
Риверос
3
Гьян
3
Гьян
16
Риверос
4
Фабрегас
10
Росицки
10
Росицки
4
Фабрегас
28
Аршавин
15
Денилсон
15
Денилсон
28
Аршавин
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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