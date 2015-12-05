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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 05 декабря 2015
Арсенал
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
33'
Х. Кэмпбелл
63'
О. Жиру
90+3'
А. Рэмзи
45'
О. Жиру (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
ГОЛ! 3:1!
А. Рэмзи
90'
+3
Замена
К. Чамберс
️️️️
О. Жиру
80'
80'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Замена
К. Гиббс
️️️️
Х. Кэмпбелл
76'
73'
Замена
Д. Ленс
️️️️
С. Флетчер
67'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Ф. Борини
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
64'
ГОЛ! 2:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Рэмзи
63'
62'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
О. Тойвонен
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
О. Жиру
Желтая карточка
Л. Косиельни
44'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Озил
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
20
Фламини
10
Озил
9
Жиру
10
Кэмпбелл
3-3-1-3
25
Пантилимон
4
Коатес
16
О'Ши
4
Кабуль
2
Йедлин
6
М'Вила
15
ван Анхолт
11
Тойвонен
26
Флетчер
20
Уотмор
16
Борини
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
9
Жиру
12
Чамберс
12
Чамберс
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
26
Флетчер
17
Ленс
17
Ленс
26
Флетчер
11
Тойвонен
6
Родуэлл
6
Родуэлл
11
Тойвонен
16
Борини
11
Джонсон
11
Джонсон
16
Борини
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 22:25)
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