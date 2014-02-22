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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 22 февраля 2014
Арсенал
22.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Сандерленд
5'
О. Жиру
31'
О. Жиру
42'
Т. Росицки
57'
Л. Косиельни
81'
Э. Джаккерини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
81'
ГОЛ! 4:1!
Э. Джаккерини
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Росицки
73'
73'
Замена
Н. Скокко
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
М. Фламини
️️️️
Л. Косиельни
67'
Травма
Л. Косиельни
66'
ГОЛ! 4:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
С. Касорла
57'
53'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
46'
Замена
С. Ларссон
️️️️
А. Джонсон
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Н. Монреаль
46'
46'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ! 3:0!
Т. Росицки
Пас отдал
О. Жиру
42'
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
31'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
17
Жози Алтидор
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
16
Фабио Борини
ПВ
11
Адам Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
30
Начо Скокко
ПВ
4-1-4-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
10
Подольски
10
Уилшир
8
Касорла
10
Росицки
9
Жиру
4-1-2-2-1
1
Манноне
27
Бардсли
2
Вергини
16
О'Ши
3
Алонсо
23
Бридкатт
4
Коулбэк
40
Ки Сун-Юн
16
Борини
17
Алтидор
11
Джонсон
18
Монреаль
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
18
Монреаль
6
Косиельни
20
Фламини
20
Фламини
6
Косиельни
10
Росицки
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Росицки
17
Алтидор
15
Джаккерини
15
Джаккерини
17
Алтидор
11
Джонсон
7
Ларссон
7
Ларссон
11
Джонсон
40
Ки Сун-Юн
30
Скокко
30
Скокко
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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