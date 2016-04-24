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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 24 апреля 2016
Сандерленд
24.04.2016, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
Желтая карточка
В. Хазри
90'
90'
Желтая карточка
Л. Косиельни
84'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Озил
Замена
С. Ларссон
️️️️
Я. Кирхгофф
78'
76'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Ф. Борини
74'
71'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
О. Жиру
71'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ивоби
Желтая карточка
Ф. Борини
58'
49'
Желтая карточка
Э. Бельерин
40'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-3-1-3
1
Манноне
5
Коне
2
Йедлин
27
Кирхгофф
15
ван Анхолт
6
М'Вила
4
Кабуль
6
Каттермол
10
Хазри
16
Борини
9
Дефо
4-2-2-2
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
9
Жиру
27
Кирхгофф
7
Ларссон
7
Ларссон
27
Кирхгофф
16
Борини
20
Уотмор
20
Уотмор
16
Борини
10
Озил
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Озил
17
Ивоби
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Ивоби
9
Жиру
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Жиру
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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