Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 20 февраля 2010
Арсенал
20.02.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
27'
Н. Бендтнер
90+4'
С. Фабрегас (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Фабрегас
+4
+3
Желтая карточка
А. Фердинанд
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Э. Эбуэ
+1
Замена
Ф. Бардсли
️️️️
Д. МакКартни
Замена
Б. Мварувари
️️️️
К. Джонс
Замена
Б. Санья
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Б. Зенден
️️️️
К. Ричардсон
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
М. Тернер
Желтая карточка
Л. Цана
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Э. Эбуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЛП
35
Антон Фердинанд
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
15
Киран Ричардсон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-3-2-1
1
Альмуния
3
Клиши
16
Сильвестр
4
Вермален
27
Эбуэ
21
Рэмзи
4
Фабрегас
8
Сонг
14
Насри
32
Уолкотт
32
Бендтнер
4-4-2
1
Гордон
21
Хаттон
6
Тернер
26
Менса
3
МакКартни
15
Ричардсон
35
Фердинанд
27
Цана
22
Кэмпбелл
9
Джонс
10
Бент
32
Уолкотт
3
Санья
3
Санья
32
Уолкотт
27
Эбуэ
15
Денилсон
15
Денилсон
27
Эбуэ
14
Насри
10
Росицки
10
Росицки
14
Насри
3
МакКартни
27
Бардсли
27
Бардсли
3
МакКартни
15
Ричардсон
7
Зенден
7
Зенден
15
Ричардсон
9
Джонс
25
Мварувари
25
Мварувари
9
Джонс
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Сандерленд
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+