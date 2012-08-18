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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 18 августа 2012
Арсенал
18.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
79'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
С. Ларссон
Замена
А. Аршавин
️️️️
Т. Уолкотт
77'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
69'
69'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
64'
64'
Замена
Л. Саа
️️️️
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
8
Санти Касорла
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
(К)
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-2-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
5
Диаби
8
Артета
27
Жервиньо
8
Касорла
32
Уолкотт
10
Подольски
4-5-1
22
Миньоле
8
Гарднер
3
Куэльяр
16
О'Ши
15
Ричардсон
7
Ларссон
22
Кэмпбелл
4
Коулбэк
6
Каттермол
16
МакКлин
29
Сессеньон
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
32
Уолкотт
28
Аршавин
28
Аршавин
32
Уолкотт
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
22
Кэмпбелл
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
22
Кэмпбелл
7
Ларссон
7
Мейлер
7
Мейлер
7
Ларссон
29
Сессеньон
28
Саа
28
Саа
29
Сессеньон
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Ньюкасл
- : -
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2 : 0
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0 : 2
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Сандерленд
3 : 2
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Брентфорд
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Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:56 (прямая)
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