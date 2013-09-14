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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 14 сентября 2013
Сандерленд
14.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
49'
К. Гарднер (П)
11'
О. Жиру
67'
А. Рэмзи
76'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
90'
+4
Замена
Ч. Акпом
️️️️
О. Жиру
89'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Т. Уолкотт
82'
Замена
Т. Вермален
️️️️
М. Озил
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Флетчер
78'
76'
ГОЛ! 1:3!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
72'
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
Ф. Борини
️️️️
Х. Мавриас
71'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Дженкинсон
60'
Желтая карточка
М. Фламини
Желтая карточка
К. Гарднер
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Гарднер
49'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Воган
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
35
Харис Мавриас
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-5-2
27
Вествуд
23
Диаките
33
Челустка
27
Роберж
11
Джонсон
40
Ки Сун-Юн
4
Коулбэк
8
Воган
35
Мавриас
17
Алтидор
26
Флетчер
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
6
Дженкинсон
6
Косиельни
3
Гиббс
20
Фламини
10
Уилшир
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
9
Жиру
8
Воган
8
Гарднер
8
Гарднер
8
Воган
26
Флетчер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
26
Флетчер
35
Мавриас
16
Борини
16
Борини
35
Мавриас
32
Уолкотт
18
Монреаль
18
Монреаль
32
Уолкотт
10
Озил
4
Вермален
4
Вермален
10
Озил
9
Жиру
29
Акпом
29
Акпом
9
Жиру
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Главный тренер
Паоло Ди Канио
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Арсенал
1 : 0
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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