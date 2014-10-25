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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 25 октября 2014
Сандерленд
25.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
30'
А. Санчес
90+2'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
90'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
87'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Артета
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
А. Джонсон
74'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Родуэлл
74'
73'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
К. Гиббс
72'
Травма
К. Гиббс
Желтая карточка
К. Уикхэм
67'
Желтая карточка
Л. Каттермол
63'
56'
Желтая карточка
М. Артета
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Флетчер
50'
49'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Желтая карточка
С. Ларссон
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
23'
Желтая карточка
К. Гиббс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Уилльям Бакли
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Микель Артета
(К)
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-4-1
1
Манноне
15
ван Анхолт
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
6
Каттермол
11
Джонсон
7
Ларссон
6
Родуэлл
11
Бакли
26
Флетчер
4-2-2-2
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
18
Монреаль
12
Чамберс
20
Фламини
8
Артета
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
4
Санчес
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Гомес
6
Родуэлл
26
Флетчер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
26
Флетчер
11
Джонсон
17
Алтидор
17
Алтидор
11
Джонсон
3
Гиббс
2
Бельерин
2
Бельерин
3
Гиббс
8
Артета
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Артета
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Эмилиано Мартинес
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Антони Ревейер
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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