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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 18 февраля 2012
Сандерленд
18.02.2012, суббота, 21:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Арсенал
42'
К. Ричардсон
76'
А. Окслэд-Чемберлен (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сандерленд - Арсенал
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Т. Вермален
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Скиллачи
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ! 1:0!
К. Ричардсон
Желтая карточка
Й. Джуру
15'
Травма
А. Рэмзи
11'
Замена
С. Скиллачи
️️️️
Ф. Коклен
Травма
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
АП
7
Себастьян Ларссон
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Микель Артета
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-1-1
22
Миньоле
15
Ричардсон
16
О'Ши
6
Тернер
27
Бардсли
4
Коулбэк
6
Каттермол
8
Гарднер
7
Ларссон
29
Сессеньон
16
МакКлин
3-1-4-1-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Джуру
4
Вермален
13
Коклен
8
Артета
21
Рэмзи
8
Сонг
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
32
ван Перси
29
Сессеньон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
29
Сессеньон
13
Коклен
5
Скиллачи
5
Скиллачи
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
Скиллачи
32
Уолкотт
32
Уолкотт
Скиллачи
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Войцех Щесны
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
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Арсенал
1 : 0
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Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт 1" "Россия 2" 21:10 (прямая)
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