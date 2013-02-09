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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 09 февраля 2013
Сандерленд
09.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
36'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
87'
Замена
И. Микел
️️️️
Т. Уолкотт
84'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Роуз
82'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
76'
Замена
Д. Грэм
️️️️
А. Н'Диайе
68'
Желтая карточка
С. Ларссон
64'
62'
Вторая желтая
К. Дженкинсон
51'
Замена
А. Диаби
️️️️
Д. Уилшир
50'
Травма
Д. Уилшир
Замена
С. Ларссон
️️️️
Л. Каттермол
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Касорла
Пас отдал
Т. Уолкотт
8'
Желтая карточка
К. Дженкинсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4-5-1
22
Миньоле
3
Роуз
16
О'Ши
19
Брамбл
8
Гарднер
11
Джонсон
21
Н'Диайе
6
Каттермол
4
Коулбэк
29
Сессеньон
26
Флетчер
4-1-2-2-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
3
Санья
4
Мертезакер
18
Монреаль
8
Артета
10
Уилшир
21
Рэмзи
32
Уолкотт
8
Касорла
9
Жиру
6
Каттермол
7
Ларссон
7
Ларссон
6
Каттермол
3
Роуз
8
Воган
8
Воган
3
Роуз
21
Н'Диайе
12
Грэм
12
Грэм
21
Н'Диайе
32
Уолкотт
5
Микел
5
Микел
32
Уолкотт
10
Уилшир
5
Диаби
5
Диаби
10
Уилшир
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Вито Манноне
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Ливерпуль
0 : 1
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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