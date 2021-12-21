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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 21 декабря 2021
Арсенал
21.12.2021, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Сандерленд
17'
Э. Нкетиа
27'
Н. Пепе
49'
Э. Нкетиа
58'
Э. Нкетиа
90+1'
Ч. Патино
31'
Н. Бродхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Сандерленд
ГОЛ! 5:1!
Ч. Патино
Пас отдал
Н. Пепе
90'
+1
Замена
Ч. Патино
️️️️
Э. Смит-Роу
79'
78'
Замена
К. Эванс
️️️️
Л. Гуч
76'
Желтая карточка
Б. Райт
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Эдегор
73'
Замена
Габриэль
️️️️
Б. Уайт
73'
60'
Желтая карточка
Д. Хам
ГОЛ! 4:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Н. Пепе
58'
Замена
Г. Джака
️️️️
Ф. Балогун
55'
Желтая карточка
Ф. Балогун
54'
ГОЛ! 3:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Н. Тавареш
49'
45'
+2
Замена
Д. Хам
️️️️
Н. Бродхед
31'
ГОЛ! 2:1!
Н. Бродхед
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
С. Соареш
27'
20'
Желтая карточка
Л. Гуч
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Сандерленд
26
Ли Бердж
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Сандерленд
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
33
Денвер Хам
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
4-1-2-3
1
Лено
17
Тавареш
6
Холдинг
4
Уайт
21
Соареш
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
8
Эдегор
9
Балогун
9
Нкетиа
19
Пепе
4-3-3
26
Бердж
6
Фланаган
20
Винчестер
2
Дойл
3
Райт
10
Притчард
44
Эмблтон
6
Нил
7
Гуч
31
Стюарт
33
Бродхед
4
Уайт
6
Габриэль
6
Габриэль
4
Уайт
9
Балогун
34
Джака
34
Джака
9
Балогун
32
Смит-Роу
28
Патино
28
Патино
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Гуч
30
Эванс
30
Эванс
7
Гуч
33
Бродхед
33
Хам
33
Хам
33
Бродхед
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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