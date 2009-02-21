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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 21 февраля 2009
Арсенал
21.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
Замена
️️️️
К. Джонс
Замена
К. Гиббс
️️️️
Г. Клиши
Желтая карточка
Д. МакКартни
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
А. Сонг
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Рид
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
Т. Тайнио
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
К. Вела
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
С. Насри
Желтая карточка
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
10
Теему Тайнио
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Энди Рид
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
15
Киран Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
36
Галлас
2
Туре
3
Санья
14
Насри
8
Сонг
15
Денилсон
28
Аршавин
32
ван Перси
32
Бендтнер
4-4-2
13
Фулоп
26
Бен-Хаим
4
Коллинс
35
Фердинанд
3
МакКартни
11
Рид
10
Тайнио
4
Уайтхэд
10
Мальбранк
15
Ричардсон
9
Джонс
3
Клиши
3
Гиббс
3
Гиббс
3
Клиши
8
Сонг
27
Эбуэ
27
Эбуэ
8
Сонг
28
Аршавин
10
Вела
10
Вела
28
Аршавин
10
Тайнио
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
10
Тайнио
11
Рид
9
Мерфи
9
Мерфи
11
Рид
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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