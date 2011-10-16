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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 16 октября 2011
Арсенал
16.10.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
2'
Р. ван Перси
83'
Р. ван Перси
30'
С. Ларссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
Замена
К. Гарднер
️️️️
Л. Каттермол
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Перси
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Т. Росицки
Замена
А. Аршавин
️️️️
Жервиньо
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Ларссон
Желтая карточка
Л. Косиельни
Желтая карточка
У. Браун
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
А. Сантос
️️️️
К. Гиббс
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Жервиньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
8
Дэвид Воган
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
8
Сонг
8
Артета
10
Росицки
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
3-2-4-1
22
Миньоле
27
Эль-Мохамади
30
Браун
6
Тернер
16
О'Ши
15
Ричардсон
8
Воган
6
Каттермол
4
Коулбэк
7
Ларссон
29
Сессеньон
3
Гиббс
11
Сантос
11
Сантос
3
Гиббс
10
Росицки
51
Бенаюн
51
Бенаюн
10
Росицки
27
Жервиньо
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Жервиньо
6
Каттермол
8
Гарднер
8
Гарднер
6
Каттермол
7
Ларссон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Ларссон
29
Сессеньон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
29
Сессеньон
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Остались в запасе
5
Луис Лэйнг
ЦЗ
27
Кирен Вествуд
ВР
7
Дэвид Мейлер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
1 : 0
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55
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