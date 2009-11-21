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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 21 ноября 2009
Сандерленд
21.11.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
71'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
+3
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
К. Ричардсон
+2
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
А. Фердинанд
️️️️
Д. Менса
Замена
Б. Зенден
️️️️
Э. Рид
Замена
К. Вела
️️️️
Т. Росицки
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
С. Мальбранк
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Рэмзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Киран Ричардсон
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
14
Самир Насри
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-2-1
13
Фулоп
3
МакКартни
4
Да Силва
26
Менса
27
Бардсли
14
Хендерсон
15
Ричардсон
27
Цана
11
Рид
10
Мальбранк
10
Бент
4-2-3-1
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
36
Галлас
2
Траоре
8
Сонг
21
Рэмзи
14
Насри
4
Фабрегас
10
Росицки
9
Эдуардо
26
Менса
35
Фердинанд
35
Фердинанд
26
Менса
11
Рид
7
Зенден
7
Зенден
11
Рид
10
Мальбранк
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Мальбранк
21
Рэмзи
28
Аршавин
28
Аршавин
21
Рэмзи
9
Эдуардо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Эдуардо
10
Росицки
10
Вела
10
Вела
10
Росицки
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
31
Тревор Карсон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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