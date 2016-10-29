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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Арсенал
Сандерленд - Арсенал: обзор матча 29 октября 2016
Сандерленд
29.10.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
65'
Д. Дефо (П)
19'
А. Санчес
71'
О. Жиру
76'
О. Жиру
78'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Арсенал
89'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Л. Гуч
️️️️
Д. Уотмор
84'
80'
Желтая карточка
К. Гиббс
78'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
78'
ГОЛ! 1:4!
А. Санчес
Пас отдал
А. Рэмзи
76'
ГОЛ! 1:3!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
71'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
К. Гиббс
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Пиенаар
70'
69'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ивоби
66'
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дефо
65'
64'
Желтая карточка
П. Чех
Желтая карточка
П. Джилободжи
48'
Замена
П. Джилободжи
️️️️
Д. О'Ши
42'
Желтая карточка
С. Пиенаар
41'
Желтая карточка
Д. Ндонг
33'
Желтая карточка
В. Хазри
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
22
Дидье Ндонг
ЦП
6
Джек Родуэлл
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
12
Мика
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-1-3
1
Пикфорд
15
ван Анхолт
5
Коне
2
Джонс
16
О'Ши
20
Пиенаар
22
Ндонг
6
Родуэлл
20
Уотмор
10
Хазри
9
Дефо
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
13
Мустафи
3
Гиббс
13
Коклен
6
Эль-Ненни
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
16
О'Ши
3
Джилободжи
3
Джилободжи
16
О'Ши
20
Пиенаар
24
Янузай
24
Янузай
20
Пиенаар
20
Уотмор
7
Гуч
7
Гуч
20
Уотмор
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
13
Коклен
17
Ивоби
9
Жиру
9
Жиру
17
Ивоби
Остались в запасе
Сандерленд
Арсенал
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сандерленд - Арсенал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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