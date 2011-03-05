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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 05 марта 2011
Арсенал
05.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
+3
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Й. Джуру
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
А. Гьян
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Диаби
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Д. Уилшир
Замена
М. Шамах
️️️️
Н. Денилсон
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Желтая карточка
С. Насри
Травма
Й. Джуру
Травма
Ф. Бардсли
Желтая карточка
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЛП
10
Джек Уилшир
ЦП
5
Абу Диаби
ПП
28
Андрей Аршавин
ЛФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
14
Самир Насри
(К)
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
27
Филлип Бардсли
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
19
Титус Брамбл
(К)
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Киран Ричардсон
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Билли Нотт
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
35
Райан Нобл
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-3
13
Щесны
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
3
Санья
15
Денилсон
10
Уилшир
5
Диаби
28
Аршавин
32
Бендтнер
14
Насри
4-5-1
22
Миньоле
35
Фердинанд
26
Менса
19
Брамбл
27
Бардсли
29
Сессеньон
4
Мунтари
15
Ричардсон
14
Хендерсон
10
Мальбранк
3
Гьян
5
Диаби
10
Росицки
10
Росицки
5
Диаби
15
Денилсон
27
Шамах
27
Шамах
15
Денилсон
3
Гьян
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
3
Гьян
14
Хендерсон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
14
Хендерсон
10
Мальбранк
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Мальбранк
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
11
Билли Нотт
ЦП
35
Райан Нобл
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
11
Билли Нотт
ЦП
35
Райан Нобл
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
16
Кристиан Риверос
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Арсенал
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Арсенал
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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