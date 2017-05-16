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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 16 мая 2017
Арсенал
16.05.2017, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
72'
А. Санчес
81'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
Желтая карточка
Ш. Мустафи
90'
+2
88'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Ндонг
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
85'
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Манкильо
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
81'
77'
Замена
Л. Гуч
️️️️
Л. Каттермол
74'
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
М. Озил
72'
Замена
А. Ивоби
️️️️
К. Гиббс
69'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Рэмзи
68'
56'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
М. Озил
55'
Желтая карточка
Н. Монреаль
54'
Желтая карточка
Э. Бельерин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
3
Киран Гиббс
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
АП
22
Хавьер Манкильо
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
3
Гиббс
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
4-3-1-2
1
Пикфорд
16
О'Ши
2
Джонс
5
Коне
16
Овьедо
22
Манкильо
7
Ларссон
22
Ндонг
6
Каттермол
9
Дефо
16
Борини
3
Гиббс
17
Ивоби
17
Ивоби
3
Гиббс
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
21
Рэмзи
18
Уэлбек
18
Уэлбек
21
Рэмзи
22
Ндонг
24
Гибсон
24
Гибсон
22
Ндонг
22
Манкильо
24
Янузай
24
Янузай
22
Манкильо
6
Каттермол
7
Гуч
7
Гуч
6
Каттермол
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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