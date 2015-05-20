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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сандерленд
Арсенал - Сандерленд: обзор матча 20 мая 2015
Арсенал
20.05.2015, среда, 21:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сандерленд
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Озил
79'
75'
Замена
У. Бакли
️️️️
А. Джонсон
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уилшир
66'
46'
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Уикхэм
46'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
А. Рэмзи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
8
Санти Касорла
ОП
10
Джек Уилшир
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ОП
6
Ли Каттермол
ОП
9
Джермейн Дефо
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Оспина
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
8
Касорла
10
Уилшир
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-2-2-2
25
Пантилимон
2
Джонс
4
Коатес
16
О'Ши
15
ван Анхолт
7
Ларссон
6
Каттермол
11
Джонсон
9
Дефо
13
Уикхэм
12
Грэм
10
Озил
10
Росицки
10
Росицки
10
Озил
10
Уилшир
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Уилшир
12
Грэм
6
Родуэлл
6
Родуэлл
12
Грэм
11
Джонсон
11
Бакли
11
Бакли
11
Джонсон
13
Уикхэм
26
Флетчер
26
Флетчер
13
Уикхэм
Остались в запасе
Арсенал
Сандерленд
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Арсенал - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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