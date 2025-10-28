Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.5

28 октября 2025 9:59
Рома - Парма
29 окт. 2025, среда 20:30 | Италия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Ромы»
Сделать ставку

29 октября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 9-го тура Серии А, где «Рома» примет «Парму». Команды подходят к встрече в разной форме и с разными задачами: хозяева борются за лидерство, а гости – за сохранение места в высшем дивизионе.

«Рома»

После восьми туров римляне уверенно идут на втором месте с 18 очками и показывают стабильную игру в чемпионате. Команда выиграла шесть встреч, включая последнюю против «Сассуоло» (1:0), что помогло прервать небольшую серию неудач. Однако в еврокубках «Рома» столкнулась с проблемами, уступив «Виктории Пльзень» и «Лиллю». В Серии А же коллектив демонстрирует плотную оборону и рациональную игру в атаке: всего пять пропущенных и четыре забитых мяча за последние пять матчей. На своeм поле команда старается действовать первым номером, но эффективность реализации моментов всe ещe оставляет желать лучшего.

«Парма»

Новичок элиты проводит непростой сезон. После восьми туров у «Пармы» лишь 7 очков и 15-я строчка таблицы. Команда не выигрывает уже три тура подряд, сыграв нули с «Комо» и «Дженоа» и уступив «Лечче». При этом «Парма» не выглядит безнадeжно: в каждой игре коллектив создаeт моменты и сохраняет баланс между линиями. За последние пять матчей – всего четыре пропущенных мяча, что говорит о грамотной организации обороны. Проблемой остаeтся нападение: несмотря на активность, голы даются с трудом. В гостях «Парма» предпочитает осторожную игру с акцентом на контратаки.

Факты о командах

«Рома»

  • 6 побед в 8 турах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 домашних матчах подряд
  • Побеждает чаще всего с минимальным счeтом

«Парма»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 5 из 7 последних встреч завершались с ТМ 2.5

Личные встречи
74% (17)
13% (3)
13% (3)
45
Забитых мячей
16
1.96
В среднем за матч
0.7
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0 : 1
16.02.2025
Рома
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
5 : 0
22.12.2024
Парма
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
14.03.2021
Рома
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3 : 0
22.11.2020
Парма
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
2 : 1
08.07.2020
Парма
Италия. Кубок, 1/8 финала
Парма
0 : 2
16.01.2020
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 0
10.11.2019
Рома
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
26.05.2019
Парма
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
29.12.2018
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0 : 0
15.02.2015
Парма
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4 : 2
02.04.2014
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
16.09.2013
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2 : 0
17.03.2013
Парма
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
3 : 2
31.10.2012
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1 : 0
19.02.2012
Парма
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
0 : 1
25.09.2011
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 2
27.02.2011
Парма
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
0 : 0
24.10.2010
Рома
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
1 : 2
01.05.2010
Рома
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
20.12.2009
Парма
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
4 : 0
01.03.2008
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
07.10.2007
Рома
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Парма»

«Рома» выглядит фаворитом и обязана брать три очка, но игра в атаке пока не на уровне лидера чемпионата. Команда действует прагматично, предпочитая контролировать мяч и минимизировать риски. «Парма» приедет в Рим с прицелом на оборону и, вероятно, сделает ставку на сдерживающий футбол с редкими контратаками. Ожидается матч с небольшим количеством моментов, где всe решит первый гол. Вероятен сценарий с победой хозяев с минимальной разницей в счeте и общим тоталом до трeх голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.5
  • Точный счeт 1:0 или 2:0 в пользу «Ромы» – коэффициент 3.10

1.50
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Парма Рома
18+
