29 октября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 9-го тура Серии А, где «Рома» примет «Парму». Команды подходят к встрече в разной форме и с разными задачами: хозяева борются за лидерство, а гости – за сохранение места в высшем дивизионе.

«Рома»

После восьми туров римляне уверенно идут на втором месте с 18 очками и показывают стабильную игру в чемпионате. Команда выиграла шесть встреч, включая последнюю против «Сассуоло» (1:0), что помогло прервать небольшую серию неудач. Однако в еврокубках «Рома» столкнулась с проблемами, уступив «Виктории Пльзень» и «Лиллю». В Серии А же коллектив демонстрирует плотную оборону и рациональную игру в атаке: всего пять пропущенных и четыре забитых мяча за последние пять матчей. На своeм поле команда старается действовать первым номером, но эффективность реализации моментов всe ещe оставляет желать лучшего.

«Парма»

Новичок элиты проводит непростой сезон. После восьми туров у «Пармы» лишь 7 очков и 15-я строчка таблицы. Команда не выигрывает уже три тура подряд, сыграв нули с «Комо» и «Дженоа» и уступив «Лечче». При этом «Парма» не выглядит безнадeжно: в каждой игре коллектив создаeт моменты и сохраняет баланс между линиями. За последние пять матчей – всего четыре пропущенных мяча, что говорит о грамотной организации обороны. Проблемой остаeтся нападение: несмотря на активность, голы даются с трудом. В гостях «Парма» предпочитает осторожную игру с акцентом на контратаки.

Факты о командах

«Рома»

6 побед в 8 турах

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 домашних матчах подряд

Побеждает чаще всего с минимальным счeтом

«Парма»

Не выигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

5 из 7 последних встреч завершались с ТМ 2.5

Прогноз на матч «Рома» – «Парма»

«Рома» выглядит фаворитом и обязана брать три очка, но игра в атаке пока не на уровне лидера чемпионата. Команда действует прагматично, предпочитая контролировать мяч и минимизировать риски. «Парма» приедет в Рим с прицелом на оборону и, вероятно, сделает ставку на сдерживающий футбол с редкими контратаками. Ожидается матч с небольшим количеством моментов, где всe решит первый гол. Вероятен сценарий с победой хозяев с минимальной разницей в счeте и общим тоталом до трeх голов.

Рекомендованные ставки