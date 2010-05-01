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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 01 мая 2010
Парма
01.05.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Рома
81'
Д. Ландзафаме
6'
Ф. Тотти
75'
Р. Таддеи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Ф. Тотти
Вторая желтая
Л. Хименес
Желтая карточка
Д. Ландзафаме
ГОЛ! 1:2!
Д. Ландзафаме
Пас отдал
Д. Биабиани
ГОЛ! 0:2!
Р. Таддеи
Пас отдал
Ф. Тотти
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
Ф. Мексес
️️️️
Ж. Менез
Замена
Л. Тони
️️️️
М. Вучинич
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
15'
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
Л. Хименес
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ЛЗ
7
Паоло Кастеллини
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЛП
13
Лука Антонелли
ЦП
84
Луис Хименес
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЛЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
10
Франческо Тотти
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Жереми Менез
ПП
11
Родриго Таддеи
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
23
Абель Джигли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
15
Деллафьоре
7
Кастеллини
6
Лукарелли
14
Галлоппа
21
Джемаили
13
Антонелли
84
Хименес
80
Валиани
14
Биабиани
86
Божинов
4-4-2
12
Сержио
27
Кассетти
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
7
Менез
10
Тотти
16
Де Росси
20
Перротта
9
Вучинич
11
Таддеи
21
Джемаили
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
21
Джемаили
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
7
Менез
5
Мексес
5
Мексес
7
Менез
9
Вучинич
18
Тони
18
Тони
9
Вучинич
10
Тотти
10
Баптиста
10
Баптиста
10
Тотти
Остались в запасе
Парма
Рома
0
Пьетро Бакколо
ЦП
23
Абель Джигли
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
0
Пьетро Бакколо
ЦП
23
Абель Джигли
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Парма - Рома
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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