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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 16 января 2020
Парма
16.01.2020, четверг, 23:15
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Рома
49'
Л. Пеллегрини
76'
Л. Пеллегрини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Парма - Рома
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Пеллегрини
57'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
К. Дермаку
56'
54'
Желтая карточка
Д. Ундер
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Н. Калинич
Желтая карточка
В. Лорини
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4-1-3-2
91
Коломби
3
Пеццелла
55
Дермаку
5
Гальоло
16
Лорини
23
Скоццарелла
27
Куртич
20
Барилла
33
Куцка
26
Силигарди
14
Корнелиус
4-1-1-2-2
13
Лопес
24
Флоренци
6
Смоллинг
23
Манчини
11
Коларов
24
Диавара
4
Кристанте
7
Ундер
7
Пеллегрини
8
Перотти
9
Калинич
Остались в запасе
Парма
Рома
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
46
Фабрицио Аластра
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Парма - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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